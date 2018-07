Hernán Darío 'Bolillo' Gómez deja de ser el seleccionador de Panamá

"No es más que un hasta luego", comienza la carta de Gómez y seguido señala: "A veces es difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mi con mi selección de Panamá", sin precisar si va a dirigir en otro país.



El extécnico de las selecciones de Colombia, Ecuador y Guatemala agradece a todos los gestos de amistad y tipifica su estadía en Panamá como grandiosa.



"Gracias por su amor y amistad, estos años han sido grandiosos en mi vida. Cuenten con un hermano, cuenten con 'Bolillo', otro integrante de la primera selección mundialista, gracias a los directivos de Fepafut, a los jugadores y al fútbol panameño. Un fuerte abrazo para todos y hasta luego", agrega el estratega colombiano.



En su despedida, Gómez señala que "hay selección para rato", y que Panamá en el Mundial fue un ejemplo de "unión y amor" "enseñándoles a los demás países la calidad humana de lo que es un panameño".



"La fanaticada debe apoyar a sus equipos, los dirigentes también, pero cada uno a lo suyo. No importa qué tan fuerte sea el viento siempre se pueden enderezar las velas para llegar a un rumbo seguro. Ya Panamá está en un rumbo seguro a seguir haciendo historia en el fútbol", prosigue la misiva de 'Bolillo'.



Gómez inició su caminar con la selección de fútbol en Panamá en 2014 y su primer partido fue frente a la selección de Serbia, con empate 1-1 en Chicago (EE.UU.).



Terminó su compromiso con la roja centroamericana en Saransk, Rusia, el pasado 28 de junio con la derrota ante Túnez por 1-2 en el Mundial.



En Rusia 2018, Panamá perdió los tres encuentros, solo anotó dos goles y recibió 11, por lo que terminó en la posición número 32, la última del torneo.



Según la prensa ecuatoriana, 'Bolillo' Gómez será presentado el próximo 1 de agosto como seleccionador de Ecuador, al que llevó a la disputa de su primer Mundial en la edición de Corea-Japón 2002.