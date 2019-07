Hallan el cadáver de la futbolista suiza Ismaili, ahogada en el lago de Como 

"Estamos consternados, en estado de shock y muy apenados", destacó un comunicado de la federación al confirmar la muerte de la también jugadora del Young Boys de Berna, que estaba desaparecida desde el pasado sábado y cuyo cadáver no se recuperó hasta este martes.



Ismaili, de 24 años, viajó con una amiga al lago, ambas subieron en un bote y la jugadora se zambullió en el agua para nadar, pero su acompañante se alarmó al ver que pasaban los minutos y la futbolista no reaparecía, por lo que poco después se iniciaron las operaciones de búsqueda.



La futbolista, de ascendencia albanesa, era la capitana del club bernés e internacional con Suiza desde 2014, siendo convocada en 33 ocasiones.



Formó parte del combinado suizo que disputó el Mundial de Canadá 2015, primero para el que su país ha logrado clasificarse, aunque el equipo no consiguió el pase para el actual campeonato que se está disputando en Francia.



El pasado mes de marzo jugó con la selección suiza un amistoso contra España, en el que marcó un gol en propia puerta.