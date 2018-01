Guardiola: "Siempre dije que la Premier no está terminada"

EFE

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, felicitó al Liverpool por el triunfo en Anfield (4-3) sobre su equipo, que encajó la primera derrota en la Premier en lo que va de temporada.



"En cada conferencia de prensa de los últimos meses han dicho que la Premier estaba terminada y yo siempre dije que no. Todavía está por ver. De hecho, defendemos nuestra posición de líder partido a partido", indicó Guardiola tras la derrota en Anfield.



El entrenador del Manchester City, que no perdía en la Premier League desde abril de 2017, reconoció el buen nivel de su rival: "Felicidades al Liverpool por la victoria. El partido estaba en nuestras manos con 1-1, pero no finalizamos las ocasiones y de repente nos encontramos con 4-1".



"Debes tener estabilidad cuando concedes un gol y no fuimos lo suficientemente sólidos. Hay que vivir este tipo de situaciones durante la temporada", agregó el preparador español.



El técnico de los 'citizens', que llevaba treinta partidos seguidos invicto, destacó la intensidad y agresividad del Liverpool.



"Lo cierto es que hemos perdido el partido. Tenemos una semana para recuperarnos y prepararnos para el encuentro contra el Newcastle", dijo.



"Todo el crédito para nuestro rival. Sabemos que es difícil jugar contra un equipo de Jurgen Klopp, tan agresivo, y más en Anfield, donde siempre ofrece un buen rendimiento", asumió Guardiola.