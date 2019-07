La grave lesión de Asensio trastoca sus planes y los del Real Madrid

El extremo saltó al terreno de juego del FedExField de Landover (Maryland, Estados Unidos) en la segunda mitad y revolucionó el encuentro. Con 0-2 abajo frente al Arsenal, el balear originó el primer gol de Gareth Bale, que aprovechó un rechace dentro del área, y anotó el segundo tanto que supuso el empate. Además, estrelló un balón al palo con un disparo fuerte desde fuera del área tras una diagonal hacia adentro marca de la casa.



Pero todo se torció en el minuto 64. Asensio hizo un mal apoyo con la pierna izquierda en la disputa del balón y rápidamente sintió la gravedad de la lesión. Salió del campo en camilla, sin mover la pierna y con síntomas de dolor, pero sobre todo de rabia e impotencia por la oportunidad que deja pasar esta temporada.



El internacional español era uno de los llamados a dar un paso adelante la pasada campaña tras la marcha de Cristiano Ronaldo rumbo al Juventus. Tras deslumbrar siendo la principal alternativa desde el banquillo, se esperaba que continuase su progresión desde la titularidad, pero no fue así en una mala temporada del Real Madrid.



Por ello renunció a participar con la selección española Sub-21 en el Europeo, del que a la postre salieron vencedores con la consiguiente clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Su objetivo era recargar pilas durante las vacaciones y estar desde el primer momento a las órdenes del francés Zinedine Zidane consciente de que tenía otra gran oportunidad de ser titular en la banda derecha del ataque del Real Madrid a sus 23 años.



Pero este contratiempo en forma de grave lesión de rodilla, que le tendrá apartado entre seis y ocho meses de los terrenos de juego, según aseguraron fuentes consultadas por la Agencia EFE, trastoca sus planes y también los del conjunto blanco que tendrá que replantearse las salidas e, incluso, pensar en alguna incorporación.



El caso más reseñable es el del galés Gareth Bale. El futbolista de Cardiff parecía estar fuera del Real Madrid tras no jugar en el primer partido de pretemporada frente al Bayern de Múnich ya que, como dijo Zidane, "el club estaba negociando su salida". Además, el francés, a priori, no contaba con él como demostró diciendo que "si se iba mañana era mejor para todos".



Pero el '11' madridista jugó la segunda mitad contra el Arsenal, anotando un gol y siendo importante para la remontada del conjunto blanco, mostrándose a 'Zizou' de que aún puede ser importante o incluso demostrando a los clubes europeos -se barajaba una salida rumbo a China- de que aún le queda fútbol para continuar en el viejo continente.



Por otra parte, el gran damnificado de la llegada del belga Eden Hazard al Real Madrid ha sido el brasileño Vinicius ya que ve como la banda izquierda, su posición favorita debido a sus características que potencian que juegue a pierna cambiada, tiene un dueño claro y ahora, tras la lesión de Asensio, se le puede abrir la puerta de la titularidad si Zidane considera que también puede jugar por la derecha.



La baja prolongada del mallorquín trastoca también los planes de salidas del Real Madrid ya que tanto el colombiano James Rodríguez, que hasta este momento parecía que su futuro estaba en el Atlético o en el Nápoles, como el español Brahim Díaz, que sufrió una lesión muscular a principios de temporada y que parecía estar cerca de salir cedido, pueden actuar en la demarcación de extremo derecho.



Además, otro futbolista al que le pueden cambiar los planes es a Lucas Vázquez, futbolista de distinto perfil que Asensio -apura más la línea de fondo y busca el centro al área- y que ha sido del agrado de Zidane durante su primera etapa al mando del conjunto blanco.



Un efecto dominó que también puede afectar al Castilla, donde el japonés Takefusa Kubo y el brasileño Rodrygo Goes, dos de los que más se está hablando esta temporada, tenían previsto participar a las órdenes de Raúl González Blanco. Ahora, se les abre otra posibilidad de estar con el primer equipo, a expensas de que el uruguayo Fede Valverde reciba la nacionalidad española ya que actualmente el Real Madrid tiene tres fichas de extracomunitarios -Vinicius y Eder Militao además de Valvede-.