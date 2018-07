Gary Stempel dirigirá Panamá en los partidos amistosos con Venezuela y Japón

El dirigente indicó en declaraciones al Canal TVN de la televisión local que la decisión se tomó porque "no nos corresponde nombrar un técnico por los próximos cuatro años, nosotros no estamos buscando un nuevo técnico, son inventos en las redes sociales buscando llamar la atención, lo que sí vamos a dejar por escrito es cómo es la experiencia de buscar uno".



"Stempel será el técnico interino para los partidos amistosos, tenemos que tener actividad, Panamá está cotizado y no podemos dejar de tener actividad, ya le corresponderá. A la nueva junta directiva, que se escogerá en diciembre próximo, nombrar uno por los próximos cuatro años", acotó.



Chaluja, veterano dirigente del pentacampeón panameño Árabe Unido, indicó que el 7 de septiembre próximo Panamá recibirá a Venezuela, posteriormente viajará a Japón para enfrentarse el 12 de octubre, y en noviembre "es posible que se de otro partido de despedida de esta directiva".



Tras la participación en el Mundial Rusia 2018, lo que "nos parece prudente es dejar estructurada la federación, con su equipo administrativo independiente y la junta directiva que supervise lo que se hace", comentó.



"Es como lo ha reformado FIFA ahora, también Concacaf, y es lo que se quiere hacer para evitar todo esos actos de corrupción, de contratos de televisión que se dieron", señaló el presidente en relación al sonado caso FIFAGate.



Apuntó que "vamos a dejar bien estructurada la federación, para seguir dándole continuidad al trabajo, cumplir con los planes estratégicos y que todos los que estamos en el fútbol sepamos que no es de la noche a la mañana que se encuentra esto".



"Conocemos a las personas que vienen a aportar y a los que quieren sacar ventaja, no ha sido difícil lograrlo, porque no pertenecemos a ningún partido político, incluso dentro de la federación hay algunos políticos activos y han evitado mezclar esto con el fútbol porque se lo hemos exigido, los equipos de fútbol nuestro no tienen ningún anuncio político", advirtió.



Chaluja fue categórico al afirmar que "allí no van a llegar a llevarse los dineros, ni aprovechar, ni inventar, lo vamos a dejar bien estructurado, son 22 miembros que tiene la federación y están bien preocupados de que las cosas queden bien, eso se va a evitar".



Adelantó que hay candidatos a sucederle como Roberto Samuel, lo mismo que Mateo Fábrega, un federado, "pero es muy temprano todavía".



"La idea es ir mejorando nuestro fútbol, nuestra liga es nuestra debilidad, no podemos pretender que la federación haga estadios, no tenemos esos recursos, pero sí estamos gestionando con el gobierno que se planifique más canchas de fútbol y que la liga siga creciendo", sostuvo.



Reconoció que los jugadores "se quejan mucho de las canchas sintéticas, no podemos tener todo sintético, hay un par de canchas escolares de grama natural, sin embargo, es muy difícil participar en los colegios con ligas profesionales por temas de conducta".



"No solo el fútbol, el deporte hay que convertirlo en una industria, necesitamos una ley deportiva actualizada, reconocer al atleta profesional, que se regule el deporte, que pague su seguro, darles un marco jurídico razonable", refirió.