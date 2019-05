El fútbol inglés se adueña de la Champions League

Julio Alfaro

Inglaterra se queda en esta temporada con la Champions League; sus dos equipos, Liverpool y Tottenham se han plantado en la final del torneo continental de clubes de Europa, ratificando el excelente momento que vive la Premier League.

Fue otra remontada épica, otro partido vibrante, cardíaco y extremadamente emocionante, donde los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino se levantaron de un 1-0 en el partido de ida, y de 2-0 en el primer tiempo, para superar 3-2 en la vuelta al Ajax, la gran sorpresa de la Champions League, y que coqueteó con la gloria hasta el tiempo agregado.

LO QUE PARECÍA

Se apreciaba como un paso arrollador del equipo local, con un gol a los cinco minutos de juego de Matthijs de Ligt, y luego a los 35 minutos por parte de Hakim Ziyech.

El Tottenham parecía liquidado al terminar la primera mitad del partido; no había reacción en los ingleses, que no solo no tenían la pelota, sino tampoco parecían tener el ánimo para ir por el partido.

Al iniciar la segunda mitad, la tónica del partido no tenía cambios, con un Ajax tranquilizado por la ventaja de 3-0 en el marcador global y la inoperancia del Tottenham.

Sin embargo, hubo un punto de inflexión que fue como un vuelco completo en el equipo de la Premier League.

A los 55 minutos, el brasileño Lucas Moura aprovechó un contragolpe para recibir un buen pase de Dele Alli y abrir la cuenta en favor de los visitantes.

Final inédita tendrá la Champions League HISTORIA El Liverpool y el Tottenham Hotspur chocarán por la Champions League el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España. Es una final inédita, pues los ‘Spurs' nunca habían llegado al partido decisivo del torneo continental de clubes; pero no es la primera vez que equipos de la Premier League dirimen el máximo trofeo de clubes en Europa, y en el mundo. En la temporada 2007-2008, el Manchester United y el Chelsea se midieron en la final del torneo. Tras empatar en tiempo regular y alargue a un gol por bando, el Man-U superó 6-5 en la tanda de penales. La del 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid, será la segunda final de la Champions entre equipos de la Premier League, esta vez, pintada con remontadas históricas y ausencias que no se hicieron sentir.

Fue un golpe de timón que inmediatamente volteó el partido en favor del Tottenham, que emprendió tras esa anotación la búsqueda inmediata del resultado.

Y nuevamente, Moura dejó ver que el encuentro estaba al alcance. A los 59 minutos, sacó un fuerte remate de pierna izquierda, rasante desde el centro del área que se anidó en lo más profundo del marco del Ajax, defendido por Andre Onana.

Fue la igualada, y el llamado de atención de que la remontada era posible. Pochettino apostó a sus fichas más altas y ordenó atacar desde todos los ángulos.

La osada estrategia pudo haber sido abortada, cuando a los 79 minutos, Ziyech disparó rasante, pero la esférica estremeció el marco del golero francés Hugo Lloris.

De haber anotado, la diferencia habría sido insalvable para el Tottenham.

Con el drama en su punto máximo, el central Felix Brych anunció una prórroga de cinco minutos. Y el partido se tornó de vibrante a casi espeluznante.

Nuevamente Lucas Moura hizo la diferencia. Tomó un balón servido por Dele Alli y otra vez, la puso lejos del alcance de Onana.

Era el 3-2 que derrumbó la resistencia del Ajax y encumbró al Tottenham por primera vez en su historia hasta el partido decisivo de la Champions League.

Notable mérito para Moura, que no perdió la intensidad en la cancha; gran partido para el técnico Pochettino, que no sin contar con su estrella, Harry Kane, logró armar un equipo donde la garra prevaleció por encima de todo.

El 1 de junio, en el Wanda Metropolitano de Madrid, el Liverpool y el Tottenham, separados por 24 puntos en la Premier League, jugarán por el trofeo más importante del fútbol de clubes en el mundo.