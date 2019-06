Francescoli, sobre Messi: "La va a seguir peleando hasta lograr un título"

EFE





El exdelantero uruguayo Enzo Francescoli aseguró este miércoles que Lionel Messi "va a seguir peleando hasta lograr un título" con Argentina y negó que el capitán albiceleste juegue mejor en el Barcelona que con la selección.



"Cuando vos jugás 70 partidos por año en un lugar, de los 15 o 10 partidos malos no se acuerda nadie, se acuerdan solo de los buenos. En la selección, cuando venís y jugás cuatro o cinco partidos por año, jugás dos mal y se acuerdan puntualmente de eso", señaló Francescoli, director deportivo de River Plate, al canal TyC Sports.



"Yo gané tres Copas Américas (1982, 1987 y 1995), pero no pude hacer un buen Mundial y me quedó esa espina. No es que vos jugás mejor en un lugar que en otro", añadió.



El ídolo uruguayo reveló que, si pudiera hablar con Messi, le diría que siga intentando ganar un título Argentina.



"Por lo que escuché, eso está en su cabeza. La va a seguir peleando hasta lograr un título, que también le demuestre a él mismo que pudo", sostuvo.



También se refirió al portero de River Plate Franco Armani, que defiende la meta de Argentina en la Copa América de Brasil, y aseguró que lo ve "muy bien" y con "mucha seguridad" pese a las críticas que recibió tras el primer partido.



"En la selección, cuando jugás una Copa América o un Mundial lo ve todo el país y estás muy expuesto. Desde ese lugar, los errores se marcan más. Es un gran arquero, Argentina tiene un gran arquero", concluyó.