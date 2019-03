El francés Jérémy Ménez espera reaparecer con América ante Necaxa tras lesión

EFE

online@laestrella.com.pa



El centrocampista francés Jérémy Ménez asumió con serenidad su posible regreso a la cancha con las Águilas del América, este martes contra Necaxa, en partido pendiente de la primera jornada del Clausura 2019 del fútbol mexicano.



"Pienso que será mañana, vamos a ver con el entrenador, pienso que iré a la banca. Soy feliz, después de un tiempo es difícil, pero ahora dejamos ese pasado y vamos adelante", declaró Ménez tras la práctica de este lunes en Coapa, sur de la capital mexicana.



El francés fue operado de la rodilla izquierda el 23 de enero en Guadalajara, occidente del país, por el cirujano mexicano Rafael Ortega luego de que su menisco no cicatrizó bien después de una primera cirugía realizada en julio del 2018 en Francia.



Ménez, de 31 años, sufrió rotura de ligamentos durante la pretemporada del equipo en Estados Unidos.



El francés, que era uno de los fichajes estelares del América y todo el fútbol mexicano, se perdió el Clausura 2018 a causa de la lesión.



"Muy feliz y contento, por mí y toda la familia, todos los que me ayudaron. Fue un tiempo largo, pero con el apoyo de mis compañeros y mí familia fue más fácil", agradeció el exjugador del París Saint-Germain.



Jérémy sabe que todavía no se encuentra en su mejor forma física y explicó que necesita minutos para recuperar su nivel de juego.



"No es mi culpa la lesión de la rodilla, pero ahora quiero ver para adelante. Con serenidad y tranquilidad, quiero jugar y demostrar, espero que ganemos mañana".



El América, dirigido por el exseleccionador de México Miguel Herrera, tiene esta semana dos compromisos en el estadio Azteca. El primero será contra el Necaxa y el segundo, el próximo sábado frente al Puebla.



América, campeón del Apertura 2018, ocupa el octavo puesto de la clasificación en el Clausura 2019, con 13 puntos.