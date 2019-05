La final de Champions recaudará 123 millones y 66 se quedarán en Madrid

Y es que, según ha señalado a EFE el coordinador de la Unión Empresarial por la Promoción Turística en Madrid, Vicente Pizcueta, se espera la llegada de entre 60.000 y 70.000 hinchas ingleses, de los que 34.000 han comprado su entrada a través del club de fútbol.



La final de la Liga de Campeones, que enfrentará al Tottenham y al Liverpool, dos equipos ingleses, ha doblado e incluso triplicado el precio por noche de los alojamientos hoteleros, como es habitual en este tipo de eventos.



De hecho, Pizcueta calcula que pasar dos noches puede suponer un desembolso de entre 500 y 1.000 euros teniendo en cuenta solo el hotel y de hasta 2.000 euros para quienes hayan esperado hasta el último minuto para realizar su reserva.



Sin embargo, estos precios no son un impedimento, ya que la capacidad hotelera de Madrid "se desbordará y llegará al 100 %, mientras que la de la comunidad superará el 90 %", según pronostica Pizcueta.



La Asociación Empresarial Hostelera de Madrid (AEHM) prevé una ocupación media del 95 % y confirma que todos los establecimientos que se integran en la asociación tienen ya más del 90 % de las habitaciones reservadas.



En cuanto a precios, la AEHM señala que no podrán tener datos precisos hasta después de la final, pero recuerda que el incremento medio de las tarifas hoteleras estuvo en torno al 200 % en las últimas cinco finales de la Liga de Campeones en las que hubo presencia -y victoria- española (Real Madrid, 4, y Fútbol Club Barcelona, 1).



Meliá, en declaraciones a EFE, ha señalado que sus hoteles se encuentran ya al 94 % "aunque las reservas siguen llegando" y actualmente tienen un precio medio de 300 euros por noche por cliente, excluyendo las suites.



Sin embargo, no solo se beneficiarán los hoteleros. Así, los dueños de pensiones hasta han quintuplicado sus precios (de 50 euros a 250 euros, según los datos que maneja la Unión Empresarial por la Promoción Turística en Madrid).



La plataforma Airbnb ha anunciado que acogerá a más de 32.000 huéspedes ingleses durante la semana de la final y, como dato curioso, ha elaborado una guía que remitirán a los clientes en la que les piden una conducta responsable y les recomiendan, entre otras opciones, comer churros o tapas en Carabanchel.



Para hacer frente a la llegada masiva de hinchas de ambos equipos, las aerolíneas han reforzado su oferta y aumentado las rutas que conectan las islas británicas con España.



Ryanair fletará dos vuelos adicionales desde Liverpool, uno de desde Dublín y tres desde Londres, mientras que Easyjet ha habilitado plazas adicionales para 1.500 pasajeros durante el fin de semana.



Iberia ha añadido 17 vuelos adicionales, entre ellos seis chárter, y ha puesto aviones de mayor tamaño en sus rutas regulares, 15, hasta sumar una capacidad de 15.617 pasajeros.



A estos habría que añadir los viajeros procedentes de las rutas que conectan Madrid con Birmingham y Mánchester, lo que elevaría la cifra total de plazas de Iberia a un máximo de 16.697 (si se reservaran todas).



Por tierra, Renfe sacará 300.000 plazas adicionales de Cercanías, ya que el 1 de junio duplicará las frecuencias de las líneas C1 y C10, que conectan la terminal T4 del aeropuerto de Barajas con el centro de la ciudad, y la línea C4, que conecta Chamartín con Sol y el sur de Madrid.



Asimismo, se espera que cada hincha inglés gaste una media de 300 euros en los dos días, tanto en beber como en comer, lo que supondría unos ingresos para el sector de la restauración de 18 millones de euros, según Pizcueta.