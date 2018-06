Fanáticos latinos entre la incertidumbre y el optimismo en Mundial de Rusia

EFE

El Mundial de Fútbol ha convertido a Moscú en un hervidero. En cada esquina se ve alguien con una bandera gritando algo típico de su país o simplemente haciendo gala de los colores de su selección.

Hoy en la Plaza Roja en Moscú se vivía ese júbilo, cuando la cuenta regresiva marcaba un día para el arranque de la Copa del Mundo. En ese histórico lugar, junto al majestuoso Kremlin, varios grupos de latinos hacían sentir su fervor patriótico en apoyo a su equipo. En una esquina, frente al multiarquitectónico Hotel Four Points Moscú, un grupo de mexicanos gritaba "¡Arriba México!", aunque esa alegría cuando conversas con ellos se traduce en algo de temor.

El tema que les roba el sueño, las rotaciones de su técnico colombiano Juan Carlos Osorio. "Bueno afrontamos el Mundial con valentía como siempre, sin miedo a los alemanes, porque le podemos ganar, pero nos da un poco de preocupación el técnico", indicó uno de los mexicanos en la plaza.

Por otro lado, vestido con una bandera del Nacional uruguayo, un hincha gritaba "Seremos primero del grupo A y que venga España o Portugal". Sobre si no tenía miedo a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el chico sonrió y dijo "pero si nosotros tenemos a Suárez, no le tememos a Cristiano, para él le tenemos a Godín y para Pepe tenemos a Suárez, esto está resuelto, no vemos en los cuartos (de finales)".

Los peruanos no se quedaron atrás, en su mayoría vestido con la camiseta 9 de Paolo Guerrero, apuestan que el goleador inca los pondrá en la ronda de octavos. "Guerrero tendrá un buen Mundial, anda motivado y de seguro nos pondrá en la segunda ronda. ¡Arriba Perú!", apuntó el fanático.

Los argentinos saben que tiene a Messi, pero le sigue rompiendo la cabeza a mediocampo del equipo. "Messi puede hacer nueve goles, pero si no contenemos, qué vamos a hacer", sentenciaba el primer argentino que se acercaba al micrófono.

El segundo en llegar fue más implacable al decir: "A Messi le falta corazón", siguiendo su camino y moviendo la cabeza.

Los panameños, quienes debutan en la Copa del Mundo de Rusia 2018, son atrevidos y piensan que la roja centroamericana tiene para pelearle a Bélgica, Inglaterra y Túnez, sus compañeros en el grupo G.

"Solo hay que manejarle la pelota a esos equipos europeos, que le gusta dominar el balón. Hay que manejarle el balón y se descontrolan", sentenció el canalero.

Por último, los ticos no ven el Mundial con mucho optimismo, aunque reconocen tener a uno de los mejores arqueros del mundo, la falta de minutos en sus figuras les baja el ánimo y hasta los asusta.

"Nosotros tenemos buenos jugadores, pero en su mayoría no juegan en sus clubes, eso nos pasará factura, ahora nos toca encomendarnos a Keylor Navas", indicó.

El Mundial de Rusia 2018 arrancará mañana con el choque entre Rusia y Arabia Saudita en el Estadio Luzhnikí, en Moscú, Rusia, pero por mientras se da el pitazo inicial, en las calles rusas se juega un torneo aparte.