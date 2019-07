Exhibición y goleada del Bayern en un pobre debut del nuevo Real Madrid

El partido, que era el debut del Real Madrid en la pretemporada, no dejó las mejores sensaciones para el equipo que dirige el técnico francés Zinedine Zidane, que volvió a carecer de definición en el juego de ataque y estuvo aun peor en defensa, sin que en el medio centro tampoco tuviese criterio y impusiese el control del balón.



En el equipo titular del Real Madrid debutaba su fichaje estrella del verano, el delantero belga Eden Hazard, que estuvo desaparecido y sin generar ningún tipo de peligro con su fútbol hasta que fue sustituido en la segunda parte.



En el minuto 15 de la primera parte llegaba el 1-0, obra del francés Corentin Tolliso.



El Bayern hizo méritos para irse con más ventaja al descanso pero la consiguió en el 67 por medio del polaco Robert Lewandowski, que de nuevo superó a su marcador dentro del área del Real Madrid y batió por bajo a Keylor Navas que había salido en sustitución de Courtois.



No se acaban de recuperar los jugadores del Real Madrid del mazazo del 2-0 cuando, en otro fallo de la defensa del equipo merengue que perdió un balón fácil, de nuevo llegó al centro del área, donde Serge Gnabry, lo bajó y con un potente disparó de pierna derecha batió de nuevo a Navas.



El partido ya estaba sentenciado, pero Zidane comenzó con los cambios de rigor en este tipo de partidos amistosos y lo cambió por completo para que los jóvenes valores como el japonés Kubo y el brasileño Rodrygo, quien al minuto 84, de tiro libre, conseguía el gol del honor del Real Madrid, fuesen los mejores.



Antes había generado también la expulsión del arquero alemán Sven Ulreich, minuto 81, por sujetar al jugador del Real Madrid.



Pero eso fue todo lo que pudo demostrar el nuevo Real Madrid, que estuvo muy pobre en todas las facetas del juego, con la esperanza de las buenas maneras que mostraron los jóvenes valores, incluido Vinicius Junior.



Mientras, el Bayern de Munich, que dirige el croata Niko Kovac, hizo nueve cambios, mostró mucho más fútbol y preparación que el Real Madrid y además tuvo siempre mejor definición ante el gol en un partido que fue histórico para el Real Madrid al ser el primero que disputaba en Houston y al que asistió su presidente Florentino Pérez.



La presencia del Real Madrid, a pesar de no tener una gran figura en su plantilla, generó un gran interés entre la afición local que permitió una asistencia oficial de 60.413 espectadores que acudieron al NRG Stadium de Houston.



El próximo partido del Real Madrid será el que dispute el martes en el FedEx Field, de Landover (Maryland), frente al Arsenal inglés, también dentro del mismo torneo