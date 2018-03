'Estoy con mi país y con la selección hasta que Dios permita', Román Torres 

Elizabeth Hernández

El seleccionado panameño Román Torres, dejó claro durante una entrevista en el canal de Youtube del Seattle Sounders que se quedará con la selección de Panamá hasta que Dios se lo permita.

"Son cosas que no van al tema mío, he trabajado muy duro, me he sacrificado para llegar al Mundial y ahora como no voy a ir", destacó el defensa.

Con las palabras de Torres se descartan los rumores que circulaban, después de que una de las personas más cercanas al jugador del Seattle, el comentarista deportivo Antonin Aizpurúa tuiteara que el futbolista iba a evaluar con su familia la participación en el Mundial.

"El Manzinger" fue el protagonista del gol que le permitió a Panamá por primera vez clasificar a un Mundial de fútbol.