España se entrena sin Piqué

La selección española inició este martes su trabajo en la penúltima concentración antes del Mundial de Rusia 2018 sin Gerard Piqué, la única baja del entrenamiento por un proceso febril, en una sesión en la que Rodrigo Hernández, Marcos Alonso y Dani Parejo se estrenaron a las órdenes de Julen Lopetegui.



Unas horas después del comienzo de su concentración, anoche en el hotel de la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, donde quedaron alojados los 24 efectivos convocados para la doble cita amistosa contra Alemania, el próximo viernes, y Argentina el martes siguiente, el equipo empezó esta mañana con su actividad.



Julen Lopetegui dispuso de 23 de sus 24 futbolistas sobre el terreno de juego, todos menos el defensa del Barcelona Gerard Piqué, aquejado de un proceso febril, según informaron fuentes de la selección, con lo que no saltó al césped ni se ejercitó junto al grupo, en el que debutaban Marcos Alonso, Rodri y Parejo.



El lateral del Chelsea y los medios centros del Villarreal y del Valencia, respectivamente, son las tres novedades de la convocatoria y de los entrenamientos de la selección española, a la que también regresa el delantero del Atlético de Madrid Diego Costa, después de su inactividad en competición hasta el pasado mes de enero.



Este martes fue su reestreno en un entrenamiento con España, con la que, después de su salida del Chelsea y de su fichaje por el Atlético, con el que no ha podido jugar hasta inicios de este año, no había entrado en las convocatorias de Lopetegui desde el pasado 12 de junio, cuando disputó el encuentro frente a Macedonia (1-2).



Antes de la sesión matutina, abierta a los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos, los internacionales tuvieron una reunión, según el plan del equipo nacional para este martes, que incluye por la tarde también una sesión fotográfica, una toma de medidas de los trajes y un entrenamiento individual en sala.