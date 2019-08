Ernesto Valverde: "No fuimos capaces de contener a Osasuna"

EFE





El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló este sábado que su equipo, en el tramo final del partido, "no fue capaz" de contener a Osasuna, que dio "un paso al frente" para igualar la contienda mediante el tanto de penalti de Roberto Torres (2-2).



En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en El Sadar, el técnico azulgrana admitió que en el primer tiempo los suyos estuvieron "fatal" y los locales se mostraron "muy fuertes".



"El gol les ha reforzado su planteamiento, nosotros apenas hemos creado alguna ocasión y no éramos capaces de generar peligro porque fallábamos en los últimos metros", insistió sobre la actuación del Barcelona en la primera parte.



Lamentó que con el 1-2, en los minutos finales del duelo, vino la jugada del penalti de Piqué, que calificó como "absurda", aunque, matizó que se produjo "sin querer y son cosas que a veces no se controlan".



El premio al "arreón" de Osasuna, dijo, fue el empate logrado por Roberto Torres y lamentó que tenían el partido "absolutamente controlado" y que incluso pudieron ganar "en una ocasión clarísima".



Igualmente, lamentó que el Barça no tuviera "más continuidad en el ataque" y "no supiera salir de la presión" ejercida por Osasuna en los minutos finales.



Sobre la suplencia de Rakitic, recordó que ante el Betis su equipo jugó "un buen partido". "Hemos repetido alineación", subrayó.



Rakitic es "un gran jugador, pero tengo otros grandes jugadores", dijo Valverde.