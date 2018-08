Entrenador del Tauro afirma que hay que estar bien armado ante el Real España

"Verdaderamente es uno de los equipos más grandes de Honduras. Es un equipo al que hay que tenerle mucho cuidado, ha sido doce veces campeón en la liga de su país y tiene jugadores de buen nivel.



Tenemos que armarnos bien y estar dispuestos a hacerlo todo a cien por ciento para que el resultado sea favorable", señaló.



García agregó que han visto los últimos cuatro encuentros del Real España, incluyendo el empate contra Juticalpa el pasado fin de semana, y eso le da una claridad para afrontar el duelo de mañana.



"Tienen buenos jugadores, en especial me llamó mucho la atención el delantero uruguayo Maximiliano Callorda, un jugador que puede aportarle mucho a la ofensiva y en jugadas de balón parado. En el último juego entró de cambio y marcó", apunto el español.



El Tauro no tuvo el debut esperado en el fútbol panameño al caer el pasado fin de semana por 2-1 ante el San Francisco, pero se espera que García haga los ajustes para el duelo que se escenificará en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera, ubicado a 38,8 kilómetros al oeste de la capital del país.



"Esperamos sacar un buen resultado para poder aliviar ese mal arranque que tuvimos en la liga, aunque viendo el juego no estuvimos tan mal, fuera de los dos errores precisos, donde nos cayeron los goles", dijo.



Para García, jugar en el césped sintético del 'Muquita' Sánchez no debe ser un inconveniente debido a que se entrenan en ese tipo de superficie, pero "hubiese preferido poder jugar en el Rommel Fernández, de grama natural y que es nuestra casa".



Para este choque, el Tauro tendrá a disposición toda su plantilla incluido el refuerzo colombiano Juan Andrés Balanta.



En tanto, el entrenador del Real España, el uruguayo Martín García, adelantó a la prensa hondureña que del grupo de jugadores, solamente el centrocampista Mario Martínez será baja por una molestia en el cuádriceps y su lugar lo ocupará Franklin Flores.



Sobre el rival panameño señaló que lo tiene bien analizado y que por lo tanto no habrá muchas variantes con relación a lo planteado contra el Juticalpa en el inicio de la liga hondureña, en partido que empató 1-1.



El Rela España llegará este miércoles a Panamá, donde no tiene contemplado hacer entrenamientos, pero atenderá a la prensa a las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves) según su departamento de medios.