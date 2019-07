Diez frases que han marcado la Copa América de Brasil 2019

EFE





La Copa América de Brasil 2019 ha dejado un buen número de frases polémicas contra el VAR, los árbitros, el estado de las canchas y hasta contra la propia Conmebol, organizadora de la competición.



Estas son las diez frases para el recuerdo de la 46ª edición de torneo de selecciones más antiguo del mundo.



1. "Nosotros no tenemos que formar parte de esa corrupción"



El astro argentino Lionel Messi explotó hasta en dos ocasiones contra los árbitros y apuntó directamente a la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).



"Creo que nosotros no tenemos que formar parte de esa corrupción. De esa falta de respeto que se nos hizo durante esta Copa", dijo el delantero al explicar sus razones para no recoger la medalla de bronce tras el triunfo de Argentina por 2-1 sobre Chile.



"(La Copa América) está armada para Brasil", añadió después.



En ese encuentro, Messi fue expulsado con tarjeta roja directa en una decisión muy polémica. Días antes, tras perder en las semifinales contra los anfitriones, el camisa 10 aseguró que Brasil "maneja" la Conmebol.



2. "Jugamos contra ocho hombres de negro".



Las protestas de Messi las secundó el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni.



El técnico aseguró que en las semifinales ante la Canarinha jugaron también contra "ocho hombres de negro", en alusión al equipo arbitral, capitaneado por el ecuatoriano Roddy Zambrano.



"Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nos sacaron algo. No tenemos ningún tipo de duda", señaló.



3. "Que sigan quejándose por el resto de sus vidas"



Las quejas de Argentina tuvieron su respuesta del lado brasileño a través del delantero Richarlison.



"Dejad que hablen. Quien está en la final es Brasil. Que sigan reclamando por el resto de sus vidas", señaló el atacante en la zona mixta tras el partido contra la bicampeona del mundo, a pesar de que no jugó un solo minuto, pues acababa de recuperarse de un cuadro de paperas.



El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, Tite, también respondió tras ganar el título en el Maracaná ante Perú.



"Aquí, le consideré un jugador extraterrestre, pero debería respetar un poco más, entender y aceptar", dijo el técnico al hablar de los comentarios de Messi.



4. "Los penaltis están en la mano de Dios".



Así se expresó el técnico portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, para explicar la eliminación en los penaltis en los cuartos de final frente a Chile.



La selección colombiana, que hizo pleno de victorias sin recibir un solo gol en la fase de grupos, fue incapaz de marcar a la Roja en el tiempo reglamentario y la decisión se fue al punto fatídico.



Los penaltis "están más en la mano de Dios que en las de los jugadores. Siempre ha sido así y siempre lo será", indicó Queiroz tras el partido.



5. "Es un disparate, inconcebible jugar aquí"



Tite se sumó a las críticas de otros técnicos y jugadores por el mal estado del césped en varios de los estadios usados durante el torneo.



"Es un disparate, en alto nivel, tener un campo con tamaña dificultad para tocar", dijo el entrenador tras eliminar por penaltis en cuartos de final a Paraguay, en el Arena do Gremio de Porto Alegre.



6. "Muchos hablaban que Chile era muy favorito, tienen que tener más respeto".



El capitán de Perú, Paolo Guerrero, terminó con tres goles situándose como uno de los máximos artilleros del torneo, que además le convirtieron en el jugador en activo con más tantos marcados en la historia de la Copa América, con 14 en total.



Tras pasar a la final, pidió respeto para su selección.



"Respeto mucho a Brasil y también tienen que respetar a mi país. Tengo mucho respeto y estoy feliz aquí, pero en el fútbol no existen favoritos y hoy lo demostramos otra vez. Ganamos contundentemente, 0-3, cuando otros estaban hablando que Chile era muy favorito. Tienen que tener más respeto", indicó.



7. "A ningún jugador le gusta ver las tribunas vacías".



Así se expresó el portero uruguayo Fernando Muslera sobre la baja asistencia de público en algunos partidos.



La delicada situación económica de Brasil y el alto precio de las entradas mermaron la afluencia de aficionados, especialmente para los partidos con menos cartel.



8. "De Neymar se habla más fuera, que dentro de la selección".



Cansado de las preguntas sobre cómo iba a afectar a la Canarinha la baja por lesión del camisa 10 y los problemas extradeportivos de éste, Tite quiso zanjar el tema en su primera rueda de prensa oficial antes del debut ante Bolivia con una frase lapidaria.



9. "Están pensando más en la billetera que en identificarse con la selección".



Con esas explosivas declaraciones el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, denunció la actitud de los jugadores de la Verde tras las derrotas ante Brasil (3-0) y Perú (1-3).



"Cuando tienes la cabeza en otra cosa, los resultados no se dan o no estás bien concentrado dentro de la cancha", añadió. Bolivia también caería en la última jornada ante Venezuela (1-3), certificando así su adiós del torneo como la peor de las 12 selecciones participantes.



10. "La Copa América debe ser solamente para selecciones sudamericanas".



El entrenador de Venezuela, Rafael Dudamel, se manifestó en esos términos al criticar que Japón, país invitado junto con Catar, convocara a jugadores en su mayoría de la Sub'23, lo que, a su juicio, fue "una falta de respeto a la competición".



"Nosotros no hemos visto a selecciones sudamericanas invitadas a copas africanas, ni torneos en Europa ni centroamericanos. Tenemos que hacer respetar la jerarquía que hemos construido y que la competición sea solamente de sudamericanos", aseveró.