Cuadrado cree que sería "buenísimo" para James jugar en el fútbol italiano

"Para James sería buenísimo. Cada equipo sería muy feliz de contar con un jugador como él. Todos sabemos el crack que es. Sería muy bueno para él porque le ayudaría a crecer tácticamente", dijo el futbolista en un acto con patrocinadores en Bogotá, si bien agregó que la decisión final de irse o no a Italia le corresponde a su compatriota.



James Rodríguez es uno de los objetivos del Nápoles para reforzar su plantilla, pero el futbolista todavía es propiedad del Real Madrid, aunque jugó las dos últimas temporadas cedido en el Bayern Múnich.



Cuadrado también aseguró, contestando a preguntas de los periodistas, que sería "muy bueno" que compartiese vestuario con él en Juventus, aunque al final será "lo que Dios quiera".



El futbolista de Juventus, que participó junto al jugador del Everton Yerry Mina en un acto con sus patrocinadores Fiat y Jeep en un exclusivo restaurante de Bogotá, tiene previsto viajar entre el 26 y el 28 de este mes a Italia para incorporarse a la pretemporada de su equipo.



Cuadrado, al que le queda un año de contrato con el equipo turinés, aseguró que desea seguir en la Juventus porque quiere "seguir compitiendo a alto nivel"



"Me hace falta un año con la Juventus, me siento feliz, tranquilo, mi familia está feliz. Nuestro pensamiento está en quedarnos en Turín, en esa gran ciudad que nos acogió bien", aseveró el centrocampista.



Así, Cuadrado puso fin a los rumores que lo relacionaban con una eventual marcha del equipo e, incluso, del fútbol europeo ya que se habló de un fuerte interés de escuadras chinas por lograr su contratación.



"No sé si hay una oferta, no sé de dónde salió eso. Mi pensamiento es quedarme en la Juventus. Estoy con la mente en la Juve", zanjó.



También habló sobre la eliminación de la selección colombiana de la Copa América en cuartos de final ante Chile y elogió el papel del equipo en el partido de la fase de grupos contra Argentina.



"Creo al 100 % en el talento que hay en Colombia y en la selección, cada día debemos ser más conscientes de que somos un equipo fuerte. Como afrontamos el partido con Argentina... nunca había visto la selección así: decíamos que era imposible que una selección como la nuestra no podía llevar tantos años sin ganarle a Argentina", dijo.



El futbolista también alabó el papel del técnico de la selección colombiana, el portugués Carlos Queiroz, y cómo fue su reconversión a la posición de interior para el torneo continental.



"Fue una idea del 'profe' (Queiroz). Es una posición difícil porque no estás acostumbrado a hacer el tipo de movimientos que se necesitan, pero siempre hay posibilidades de seguir creciendo", detalló.



De Queiroz, dijo que es "una persona muy trabajadora, muy inteligente" y que lo que más le gustó fue "la personalidad que mostró con nosotros y con Colombia" porque "para la selección siempre va a ser bueno tener esas personas que tengan personalidad a la hora de tomar decisiones".