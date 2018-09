Cristiano Ronaldo despierta, el Barça se despega, el PSG vuela

Los hinchas del Juventus Turín, por fin, festejaron con Cristiano Ronaldo. Han tenido que pasar 320 veinte minutos para que CR7, el fichaje más caro de la historia del "calcio", anotará su primer gol oficial como "bianconero". Hizo dos y, además, le dio el triunfo a su equipo (2-1).



Lo hizo en casa, en el Allianz Stadium turinés, ante el Sassuolo, un modesto equipo pero revelación en lo que se lleva de temporada, y en el minuto 50. Bien es verdad que fue un primer gol fácil, al empujar a puerta vacía un balón que a un metro de la meta llegó procedente de un poste; pero CR7 lo festejó con su habitual grito y significativo gesto.



No era la final de la Liga de Campeones, pero sí el fin de un periodo de ansiedad.



El segundo (m.65) fue mucho más trabajado, al contragolpe. Con disparo cruzado con la zurda ante la salida del meta. Curiosamente ambos tantos fueron en la misma meta donde en la anterior campaña CR7 con el Real Madrid marcó ante el Juventus Turín de una chilena que dio la vuelta al mundo por su belleza y efectividad. Poco importó que en la prolongación recortará diferencias el Sassuolo.



Los juventinos se mantienen con pleno de triunfos, con tres puntos sobre el Nápoles de Carlo Ancelotti que se impuso sufriendo al Fiorentina (1-0).



En cambio, siguen defraudando el Roma, que cedió un empate casero ante el Chievo Verona (2-2) dejando escapar un 2-0 al descanso; y el Inter de Milán, que cayó en casa ante el Parma (0-1). Los romanistas ya está a siete puntos del líder, los interistas a ocho.



En la Premier, el Chelsea y el Liverpool prosiguen su particular "mano a mano" de sumar triunfo por partido. Se impusieron al Cardiff (4-1, triplete del belga Eden Hazard) y al Tottenham (1-2, segundo tanto foráneo del brasileño Roberto Firmino), y llevan cinco de cinco.



Especialmente meritoria fue la victoria de Liverpool de Jurgen Klopp en su visita al Tottenham del argentino Mauricio Pochettino. Un campo y un equipo siempre difícil, aspirante ya a todo, pero que vio como su ilustre visitante (finalista de la última Liga de Campeones) se llevó con algo de fortuna los tres puntos.



A dos puntos de los colíderes sigue el Manchester City de Pep Guardiola, que defiende título y se impuso al Fulham (3-0), con uno de los goles obra del español David Silva. Muy atrás, en la octava plaza, a seis puntos de distancia se mantiene el United de Jose Mourinho, que sumó su segundo triunfo consecutivo en terreno del Watford (1-2).



LaLiga Santander española ya tiene al Barcelona como líder destacado. Lleva dos puntos al Real Madrid y siete al Atlético de Madrid, en teoría sus grandes rivales al título.



Ha sido una cuarta jornada curiosa y de sufrimiento para los "tres grandes". Pero el único que lo sacó adelante fue el Barcelona, que remontó en su visita a la Real Sociedad (1-2), y tuvo en su meta Marc-André ter Stegen a su gran héroe.



El meta alemán mantuvo a su equipo cuando iba por detrás en el marcador y los locales gozaron de buenas ocasiones de ampliar su ventaja. Y, tras remontar en apenas tres minutos (Luis Suárez, m.63; Dembelé, m.66), en errores de la contención donostiarra, salvó los tres puntos.



El Real Madrid no pasó el empate en San Mamés (1-1) ante un Athletic Club Bilbao que se dejó todo, que puso gran intensidad. Fue un partido bonito, emocionante, con los locales adelantándose por medio de Iker Muniain (m.32) y los madridistas igualando con el recién salido Isco Alarcón (m.63).



Decepcionó de nuevo el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone, que cedió un empate casero, y gracias, ante el Eibar (1-1). No en vano, el tanto del equipo "rojiblanco" llegó en el minuto 94, obra del debutante canterano Borja Garcés (jugó los últimos veinte minutos). Siete minutos antes se habían adelantado los guipuzcoanos.



La Ligue 1 francesa corre le peligro de terminar ante de empezar. El dominio del multimillonario París Saint Germain es tan aplastante que, pese a llevarse sólo cinco jornadas, ya saca cinco puntos a sus inmediatos perseguidores.



El PSG goleó al St Etienne (4-0), y eso que no jugaron sus dos grande estrellas: el brasileño Neymar, por descanso tras su periplo con la selección, ni el sancionado Mbappe. Pero se bastaron y sobraron, con el uruguayo Edinson Cavani y el argentino Ángel Di María, ambos autores de un gol.



La Bundesliga, como en los últimos años, sigue con el monólogo del Bayern de Múnich, único equipo que sigue sumando triunfo tras triunfo en una liga donde no se le vislumbran rivales de enjundia. Se impuso al Bayer Leverkusen (3-1), remontando el tanto temprano visitante con goles del francés Corentin Tolisso, el holandés Arjen Robben y el colombiano James Rodríguez.



A dos puntos de distancia, tras tres jornadas, un mundo de equipos: Borussia Dortmund, Wolfsburgo, Hertha Berlín, Borussia Monchengladbach, Maguncia.



Una de las grandes goleadas de la jornada europea se produjo en Holanda. El líder PSV Eindhoven, próximo rival del Barcelona en Liga de Campeones, le endosó a domicilio todo un apabullante 0-7 a La Haya.



El mexicano Hirving Lozano anotó dos tantos, al igual que el uruguayo Gaston Pereiro -este ambos de penalti-, mientras que el también mexicano Erick Gabriel Gutierrez se conformó con uno.



En otros campeonatos ligueros, se mantienen los lideratos del Club Brujas (Bélgica) y Zenit St. Petersburgo (Rusia). Mucha más igualdad en Turquía, con triple empate en la cabeza: Galatasaray, Basaksehir, Kasimpasa, tras la derrota de este último ante el primero