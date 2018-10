Cristiano regresa tras sanción en medio de tormenta por presunta violación

EFE

El portugués Cristiano Ronaldo regresó este sábado a competir en la Serie A italiana (Primera División) tras cumplir una jornada de sanción en la Liga de Campeones, en el medio de una tormenta mediática por las acusaciones por una presunta violación sexual contra una modelo estadounidense.



Tras perderse el encuentro contra el Young Boys suizo del miércoles, ganado 3-0 por el conjunto turinés, Cristiano salió de titular en la visita del líder Juventus al Udinese del técnico español Julio Velázquez, empezado a las 18.00 locales (16.00 GMT).



Lo hizo en un momento complicado por cuestiones extrafutbolísticas, después de que la modelo estadounidense Kathryn Mayorga le acusara por una presunta violación ocurrida en el verano de 2009 en Las Vegas, Nevada.



Las acusaciones de la modelo tuvieron enorme repercusión mediática y algunos medios difundieron unas fotos que se remontan presuntamente a la fiesta organizada esa noche de 2009 en el Palms Casino Resort de la ciudad norteamericana.



Ante esa tormenta mediática, Cristiano rompió su silencio el pasado miércoles, cuando negó de forma tajante a través de un mensaje en Twitter todo tipo de especulaciones.



"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismos a mi costa", escribió Cristiano.



"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió el portugués, que publicó su mensaje en lengua portuguesa e inglesa.



Sin embargo, las acusaciones recibidas por el portugués tuvieron un significativo impacto en las acciones del Juventus, cuyo título bajó un 5,4 % el viernes en la Bolsa de Milán.



Fue un bajón importante para el club campeón de Italia, cuyas acciones habían crecido notablemente el pasado verano cuando se formalizó el fichaje del luso, que llegó a Turín procedente del Real Madrid a cambio de 112 millones de euros.



El club turinés mostró su total apoyo a Cristiano y, poco antes de que empezara el Udinese-Juventus de este sábado, subrayó a través del director del área deportiva, Fabio Paratici, que el luso es un "hombre de grandes valores".



"Es un jugador de grandes valores, trabaja mucho en iniciativas benéficas. Es un profesional y una persona incuestionable. Lo demuestran las declaraciones de todos sus compañeros. Estamos a su lado", dijo Paratici en declaraciones a la cadena italiana "Sky Sport".



En los últimos días, Cristiano recibió los elogios deportivos de sus compañeros Federico Bernardeschi y el argentino Paulo Dybala, en unas entrevistas concedidas a la prensa italiana.