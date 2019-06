Corea del Sur de Kangin Lee gana en los penaltis y se cita con Ecuador

Fue un encuentro épico que tuvo a Corea eliminado primero y casi clasificado después pero que quedó abocado a los penaltis. Un gol en el noveno minuto del descuento evitó, primero, el adiós al torneo del conjunto asiático, que se adelantó después en la prórroga. Pero Senegal, en la prolongación del tiempo extra, consiguió una nueva igualada que llevó el desenlace a los once metros.



El choque, disputado en el estadio Miejski de Bielsko-Biala, estuvo marcado, además, por el protagonismo que adquirió el Videoarbitraje (VAR), que intervino, incluso, en la tanda de penaltis.



El conjunto senegalés, que hizo más por lograr el triunfo al principio, tomó ventaja en el tramo final de la primera parte, en el minuto 37, cuando Ibrahima Niane centró, de cabeza, al corazón del área, donde Cavi Diange marcó.



Corea del Sur intentó reaccionar. Acentuó su ataque y encontró premio a la hora de juego cuando un defensor cometió una falta ingenua sobre un atacante coreano. Fue la primera intervención del VAR, que revisó la acción, al margen del balón, y señaló penalti.



El valencianista Kangin Lee transformó desde los once metros y estableció el empate.



Pocos minutos después, la tecnología avisó al árbitro de una nueva jugada de ataque del bloque africano. El juez señaló la falta que transformó el delantero del Metz Ibrahima Niane, que fue el mejor jugador de su equipo.



El atacante del conjunto galo marcó después pero la acción, confusa, fue revisada por el VAR, que anuló el tanto que daba la tranquilidad al equipo africano.



El equipo surcoreano no decayó. El árbitro prolongó nueve minutos el partido debido al tiempo gastado en las interrupciones. Y en la última jugada, en un córner Ji-Sol Lee llevó el balón a la red y forzó la prórroga.



Corea del sur tomó ventaja a los seis del tiempo extra gracias a Young-Wook Cho. Tenía el pase en la mano el conjunto asiático. Pero Senegal resucitó y en el 121, poco antes de que el árbitro indicara el final, Amadou Ciss empató a tres goles. El choque quedó pendiente de los penaltis.



El equipo coreano marró los dos primeros lanzamientos. Pero Senegal luego falló tres. Corea del Sur consiguió así su presencia en la semifinal de un Campeonato del Mundo por primera vez desde México 1983, cuando terminó cuarto.



Corea del Sur buscará la final en el próximo duelo, el martes, ante Ecuador, que hizo historia al conseguir por primera vez en su historia la clasificación para las semifinales de un Campeonato del Mundo de la categoría.



José Cifuentes puso adelante a los actuales campeones sudamericanos con un tanto a los 30 minutos y antes de terminar el primer tiempo, en el minuto 43, Jhon Espinoza volteó el marcador, que Tim Weah había igualado en el 36.