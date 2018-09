Clubes uruguayos acuerdan elaborar nuevo estatuto para adecuar AUF a FIFA

EFE

Los clubes uruguayos de fútbol decidieron por unanimidad este jueves, tras una reunión que duró cerca de dos horas, elaborar y aprobar un nuevo estatuto para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que se adecúe a los requisitos establecidos por FIFA y Conmebol en 2016.



Así lo anunció a la prensa el presidente de Rampla Juniors, Ignacio Durán, quien destacó que "hubo consenso absoluto y que el estatuto nuevo se va a aprobar" antes del 2 de diciembre, plazo final establecido por el organismo rector del fútbol mundial.



"Quedó muy claro que hay que aprobar el estatuto. Si no, la AUF va a ser pasible de lo que es una suspensión de afiliación. Después de estas dos horas de reuniones nos vamos muy conformes porque hubo consenso pleno de que se tiene que aprobar y quedamos en discutir internamente", explicó Durán.



Sin la afiliación, la selección uruguaya no podría competir más y los clubes del país también estarían prohibidos de participar en torneos internacionales, además de que todos los jugadores "quedarían libres".



Según el directivo, cada club va a designar a una persona para llevar a cabo una evaluación del actual estatuto y proponer los cambios y definir "cómo tiene que estar integrado el congreso, cuántos son los grupos de interés y qué participación van a tener".



Enseguida, el documento será sometido a votación por parte de los clubes y encaminado a la FIFA.



Aunque no hay previsión para la aprobación del nuevo estatuto, Durán garantizó que "el próximo miércoles se va a enviar un borrador del estatuto que está hoy entre los clubes" para que los encargados de su reforma puedan empezar a trabajar.



El nuevo estatuto deberá incorporar a la AUF más actores en la toma de decisiones, como los miembros de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), integrantes de fútbol sala o los propios jugadores, así como dar mayor visibilidad al fútbol femenino y dotar a la organización de una mayor transparencia operativa, según exigen la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



El pasado 24 de agosto, los clubes uruguayos habían rechazado votar un nuevo estatuto para el fútbol local, tal como lo habían pedido las autoridades de la Conmebol para dejar sin efecto la intervención anunciada por la FIFA, y decidieron recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para dirimir la situación.



La salida que había ofrecido la Conmebol, tras una reunión entre su presidente, Alejandro Domínguez, y el entonces titular de la AUF, Edgar Welker, consistía en la aprobación de un nuevo estatuto de forma urgente para adecuarse a las normas internacionales e incluir las instituciones del fútbol nacional que quedan por fuera de los organismos de dirección.



El martes 21 de agosto, la FIFA anunció a través de un escrito firmado por su secretaria general, Fatma Samoura, la intervención con efecto inmediato de la AUF hasta febrero del año próximo.



Los argumentos para intervenir la AUF, según la FIFA, fueron la poca transparencia que tuvo el proceso electoral para la presidencia de la entidad, así como la imposibilidad de que el organismo uruguayo votara este nuevo estatuto.



La Comisión Regularizadora a cargo de la intervención fue nombrada por FIFA y Conmebol el 28 de agosto y tendrá vigencia hasta el próximo 28 de febrero.



Esta la preside el senador del conservador Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry y conformada también por el diputado por el Partido Nacional (PN) Armando Castaingdebat y por el exfutbolista de la selección uruguaya Andrés Scotti.