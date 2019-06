Chile estudia una candidatura para ser sede del Mundial femenino de 2027

EFE





Autoridades del fútbol y del Gobierno de Chile han manifestado su interés en postular a este país a ser la sede del Mundial femenino de 2027.



"Particularmente, sí. Absolutamente. Es un sueño. Por todo el desarrollo que ello implica", dijo al diario 'La Tercera' Sebastián Moren, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).



"La organización de un Mundial contribuye al desarrollo del deporte en los países que lo hacen", dijo en tanto la ministra del Deportes, Pauline Kantor.



La selección femenina de Chile participó recientemente en el Mundial que se juega en Francia, marcando la primera presencia del país sudamericano en un evento de esta magnitud, y aunque no logró superar la fase de grupos, desató un gran entusiasmo entre los chilenos, que siguieron paso a paso sus partidos.



En Francia, Chile cayó por 2-0 frente a Suecia, por 3-0 ante Estados Unidos y ganó por 2-0 a Tailandia, y quedó a un gol de haber avanzado de ronda como uno de los mejores terceros.



Adicionalmente, la portera Cristianne Edler, de gran actuación en la justa mundialista, se ha convertido en heroína nacional.



En ese contexto, Sebastián Moreno comenzó que un Mundial "no es solamente realizar un evento. El Mundial también deja infraestructura y deja interés. Creo que un Mundial Femenino dejaría un interés en todas las niñas, que se podrían ver más identificadas con sus referentes".



La ministra Kantor, en tanto,opinó que un Mundial "siempre tiene asociado un impulso de actividades que los gobiernos buscan potenciar, y el fútbol femenino ha recibido esos estímulos en países donde su desarrollo ha sido más lento que en el resto del mundo".



Aseguró que en el Gobierno estamos trabajando paran robustecer las bases del fútbol femenino, acentuando el trabajo en ligas escolares, pidiéndoles a los clubes que profesionalicen sus ramas con contratos, y evidentemente, que poder ser sede de un Mundial es algo que nos interesa trabajar y evaluar".



El mundial que se juega actualmente en Francia es la octava edición del torneo, que ha sido ganado en tres oportunidades por Estados Unidos, en dos por Alemania y en una por Noruega y Japón.



El próximo se jugará en 2023 y el país sede se conocerá en el primer trimestre del 2020, con varias candidaturas ya vigentes, entre ellas las de Argentina, Bolivia y Colombia, además de Australia y Japón, entre otros países.



Para el Mundial Femenino 2027 aún no hay candidatos oficializados, aunque publicaciones de prensa han adelantado el interés de Estados Unidos, Holanda y una candidatura conjunta de seis países nórdicos (Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia).