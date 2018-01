Cavani habla sobre su relación con Neymar

"Se crean o inventan historias que no existen. Acá lo que cuenta es el objetivo grupal. Tenemos que trabajar y jugar para conseguir metas con el equipo y todo aquel que lo demuestre va a estar bien, pero si hay personas que no lo sienten o piensan diferente, allá ellos", declaró en una entrevista que publica hoy Ovación.



"Con lo de Neymar no hay nada especial en todo lo que se habló. Se agrandaron mucho cosas que sucedieron adentro de una cancha o un vestuario y que ahí deben quedar porque el fútbol es así", dijo a propósito de la discusión que tuvieron durante un partido por el derecho a ejecutar un penalti.