Cartas a Diego

Alberto Gualde

FÚTBOL SIN FRONTERAS Como comentaba el martes, hoy nos vamos a enfrascar con las opciones, posibilidades y comentarios sobre los partidos de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Iremos en orden. Temporalmente. Serie por serie.

REAL MADRID AJAX

5 de marzo

RESULTADO DE IDA: Ajax – Real Madrid 1-2

PALABRA CLAVE: Oficio

Hagamos memoria. En la ida, el Ajax dominó y en ocasiones avasalló al Real Madrid; y sin embargo perdió el partido. Para la vuelta, los merengues necesitarán estabilidad, sentido común y oficio para neutralizar a un equipo muy joven, muy talentoso, pero que no logrará subir la loma.

BORUSSIA DORTMUND / TOTTENHAM

5 de marzo

RESULTADO DE IDA: Tottenham - Borussia Dortmund 3-0

PALABRA CLAVE: Hazaña

Y eso es lo que necesita el equipo alemán: una hazaña, una gesta de perfección y brío para alzarse con la serie. Por difícil que parezca, el Tottenham es un equipo con ciertas lagunas inestables que perfectamente podrían jugar en su contra, y a la larga, liquidarlo.

PSG MANCHESTER UNITED

6 de marzo

RESULTADO DE IDA:Manchester United – PSG 0-2

PALABRA CLAVE: Retorno

¿Recuerdan aquella serie entre el Barcelona y el PSG en la que el equipo francés ganó la ida por 4-0 y perdió, increiblemente, la vuelta por 6-1 quedando eliminados? No sé porqué pero esta situación vuelve una y otra vez a mi mente. La lógica señala al PSG como claro cuartofinalista (después de todo ganó como visitante la ida por 0-2), pero la intuición sugiere que el United tiene una posibilidad heroica, justo cuando nadie la espera.

PORTO ROMA

6 de marzo

RESULTADO DE IDA: Roma – Porto 2-1

PALABRA CLAVE: Incertidumbre

Este es el tipo de partido en el que todo o casi todo puede pasar. No necesariamente quiero decir que vaya a estar lleno de trepidantes emociones, sino que por el resultado previo y debido a los estilos de ambos clubes, los escenarios podrían variar muchísimo. Si me piden opinión, me arriesgaría con la Roma, aunque no sin dudas temblorosas.

JUVENTUS ATLÉTICO DE MADRID

12 de marzo

RESULTADO DE IDA: Atlético de Madrid - Juventus 2-0

PALABRA CLAVE: Intensidad

Esta serie es una de las más atractivas. Si no por gran nivel futbolístico, sí por un estremecedor nivel emocional. Imposible garantizar un desenlace. Dos propuestas expresivas enfrentadas a nivel de vida o desatre, nos entregarán un duelo de intensidad incomparable, apoyado por lo incierto de su resultado.

MANCHESTER CITY SCHALKE 04

12 de marzo

RESULTADO DE IDA: Schalke 04 – Manchester City 2-3

PALABRA CLAVE: VAR

Tenía que mencionar al VAR. El partido de ida significó uno de los mayores mamarrachos esperpénticos en la muy joven era del VAR. Durante una jugada de posible penal, favorable al equipo alemán, el árbitro no vio bien la jugada y pidió revisarla. Pero la pantalla no funcionaba y el árbitro tuvo que recibir explicaciones orales, las que lo llevaron a sancionar un penal que muy probablemente no existió. Me recordó de inmediato un episodio de mi remota infancia en el Estadio Nacional de Lima. Estaba sentado en la parte más alta de la tribuna, pegado a las cabinas de transmisión. De pronto llegó un gol confuso y el locutor me preguntó: ‘¿quién lo metió?'. Era un partido sin mayor importancia, pero mi respuesta fue la que se transmitió radialmente a todo el país. Digo todo esto por que no hay mucho que decir sobre el posible devenir de este partido. El Manchester City ya cruzó el puente y lo veremos en cuartos de final.

BARCELONA / LYON

13 de marzo

RESULTADO DE IDA: Lyon – Barcelona 0-0

PALABRA CLAVE: Tragedia

No, no estoy anticipando ninguna tragedia. Es muy, muy probable que no haya ninguna. Sin embargo alguien se preguntaba, ¿sería una tragedia si el Barça queda eliminado? Sin duda. Una mucho mayor que la eliminación a manos de la Roma la temporada anterior. Pero no creo que vaya a ocurrir. El aburrido, aunque muy activo, Valverde encontrará los ajustes necesarios para que el Barcelona se dirija sin mayores contratiempos hacia un puesto en cuartos de final. Pólvora le sobra. Sólo necesita saber cómo activarla.

BAYERN MUNICH LIVERPOOL

13 de marzo

RESULTADO DE IDA: Liverpool – Bayern Munich 0-0

PALABRA CLAVE: Vértigo

De los 8 enfrentamientos de estos octavos de final, este resulta ser el segundo en anticipación e importancia a la hora de despertar chispas feroces. Empataron en Anfield y ahora se la juegan en Munich. Confíen en el Liverpool. Confíen en Klopp (no importa que su papel sea el de visitante) y sobre todo confíen en el vértigo. El ataque red, demostrará su vertiginosa valía. El vértigo acompañará a los que nunca caminan solos.