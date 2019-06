Brasil tiene 51 % de probabilidad de conquistar Copa América, según estudio

Tras Brasil, las selecciones con más posibilidades de conquistar el título de la Copa América de este año son Uruguay, con el 12 %, Colombia (11 %), Argentina (9 %), Perú (6 %) y Chile (5 %), de acuerdo con el modelo matemático desarrollado por el centro privado de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil.



Las selecciones con menos posibilidades, según el modelo, son Japón (2 %), Ecuador (1 %), Venezuela (1 %), Paraguay (1 %), Catar (1 %) y Bolivia (0 %).



De acuerdo con el estudio, Brasil, que se propone mantener la tradición de conquistar el título siempre que ha organizado la Copa América, tiene un 99 % de posibilidades de avanzar a cuartos de final, un 82 % de llegar a semifinales y un 66 % de alcanzar la final en el estadio Maracaná el 7 de julio próximo.



Brasil está emparejado en el Grupo A con Bolivia, Venezuela y Perú. El modelo prevé que, en la primera fase, Brasil derrotará por 2-0 a Bolivia, por 2-0 a Venezuela y por 1-0 a Perú.



Para Uruguay, emparejado en el Grupo C con Chile, Ecuador y Japón, las posibilidades de llegar a cuartos de final son del 86 %, las de alcanzar las semifinales del 50 % y las de terminar en la final del 30 %.



El modelo prevé que Uruguay vencerá por 1-0 a Ecuador y a Japón y que empatará 1-1 con Chile.



Y para Colombia, que comparte el Grupo A con Argentina, Paraguay y Catar, las posibilidades de avanzar a cuartos son del 88 %, a semifinales del 51 % y a la final del 25 %.



Las previsiones del estudio son que Colombia empatará 1-1 con Argentina pero derrotará por 1-0 tanto a Catar como a Paraguay.



El modelo matemático desarrollado por los investigadores de la Escuela de Matemática Aplicada de la FGV tiene en cuenta todos los resultados en los últimos cuatro años de las 200 selecciones masculinas inscritas en la FIFA, con un mayor peso para los más recientes.



Según el profesor Moacyr Silva, coordinador del proyecto, el modelo no sólo tiene en cuenta las victorias, las derrotas y los empates sino también el desempeño de cada selección.



"Ganar o perder no son factores decisivos porque todo depende del adversario. Ganarle a un equipo más débil puede tener peso igual que empatar con una potencia futbolística", explicó.



Para perfeccionar el modelo, los investigadores, con base en las estadísticas, establecieron notas para el ataque y la defensa de cada equipo y calcularon los goles que cada uno puede anotar o encajar dependiendo de su adversario.