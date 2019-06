'Bora' dice que Messi "es una bendición de Dios" y que con él todo es posible

"Si yo menciono a Messi es suficiente para decir que todo es posible. Imagínate la felicidad de un país que tiene un jugador como Leonel. Eso es una bendición de Dios. Cuando él está en su día muy pocos equipos pueden jugar contra el equipo en el que está él", dijo el técnico que dirigió las selecciones de cinco países diferentes en igual número de mundiales sucesivos.



Milutinovic, así quitó hierro a las críticas que han llovido a Argentina y su entrenador de 41 años, Lionel Scaloni, por la derrota ante Colombia por 0-2 en el partido que abrió la primera jornada del Grupo B de la Copa América.



"Es importante el próximo partido, pero no en el fútbol la última palabra no está dicha", expresó el técnico que dirigió a México en el Mundial de 1986, a Costa Rica en el de 1990, a Estados Unidos en el jugado ese territorio en 1994, a Nigeria en 1998 y a China en 2002.



Para Milutinovic, la victoria de Colombia en su debut no le sorprendió, los cafeteros tienen "jugadores extremamente capaces y con personalidad", así como un técnico, el portugués Carlos Queiroz, "capaz y con experiencia".



"No es por primera vez que Colombia alcanza un resultado positivo. En suma, este país tiene todo para ser un gran equipo", expresó.



Milutinovic, embajador del Mundial 2022, no ocultó su gusto y admiración por Catar.



"En el fútbol siempre hay sorpresas. Yo espero que Catar pueda demostrar por qué fue campeón de Asia



"En la vida es importante soñar. Si hace dos años hubiera dicho: Catar va a ser campeón de Asia, dirían: este está loco, está soñando. Pero uno debe soñar, debe creer y debe hacer", puntualizó.