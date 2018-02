"Bolillo" Gómez: jugador fuera de condiciones no irá al mundial 

EFE

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, dijo que ya sueña con el mundial de Rusia, ver a los seleccionados formados, sentir la euforia de los fanáticos, pero todavía "las condiciones físicas de los jugadores" convierten su sueño "en pesadilla".



"Nuestra primera condición para hacer un buen mundial es la condición física de los jugadores, si no mejoramos en el peso de los jugadores vamos a sufrir mucho en el mundial", señaló el estratega panameño que hoy compareció, por primera vez en el año, en rueda de prensa.



Advirtió que "si vemos a los ingleses son jugadores livianitos, los jugadores europeos son livianos, si no llegamos con un peso excelente, va a ser difícil detenerlos".



Gómez no escondió su preocupación por los problemas físicos de los jugadores panameños, muchos inactivos por que sus ligas no comienzan, otros relegados al banco en sus equipos y otros lesionados.



"Algunos de nuestros jugadores están en acondicionamiento físico, otros en competencia, vienen de lesión. A mí me preocupa mucho el tema de que la MLS no haya arrancado", dijo.



La preocupación se ensancha más cuando en el fútbol de los Estados Unidos juegan Román Torres, Aldolfo Machado, Michael Amir Murillo y Aníbal Godoy, parte de la médula espinal del equipo panameño de cara al Mundial de Rusia 2018.



"Bolillo" se mostró enérgico al decir "que jugador fuera de condiciones no irá al mundial", tomando como ejemplo el caso de Ismael Díaz, quien en este momento pasa por una lesión.



"No me puedo dedicar a un solo jugador, si Ismael no se pone en forma no lo llevaré al Mundial, si está lesionado no lo llevaré al Mundial", sentenció.



Agregó que su lista "no es muy larga, ni muy corta", aunque si garantizó que "llevaré al mundial a jugadores que se entreguen por la camiseta y el país".



La selección de Panamá tiene previsto estar en Rusia el 7 de junio, 11 días antes de su debut ante Bélgica, el 18 del mismo mes, pero previo a esto la Roja panameña tendrá cuatro cotejos amistosos.



El primero será el próximo 22 de marzo ante Dinamarca en la ciudad de Copenhague. Cinco días después jugará ante Suiza.



El 29 de mayo, la selección nacional recibirá en el Rommel Fernández a su similar de Irlanda del Norte en el partido de despedida ante la afición local previo al viaje a tierras europeas donde, el 6 de junio, se jugará ante Noruega, en Oslo.



Gómez adelantó que irá a los próximos amistosos con un listado cercano a lo que van a estar en el mundial.



"No me pondré a inventar, tengo claro de los que voy a llevar al Mundial, aunque las puertas de la selección están abiertas para todos", adujo.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que si alguno de los jugadores claves no llegará en la mejor condición física habría reemplazo, Goméz señaló "no somos Brasil".



"Tenemos no más 40 jugadores capacitados para jugar un Mundial, en la selección no hay mucha competencia, pero sí tenemos jugadores capaces de jugar un Mundial y estamos trabajando en eso", señaló.



Sobre si conoce los estilos de los rivales de grupo en el Mundial, el estratega comentó que se les da un seguimiento de cerca.



Esta tercera incursión, con diferente selección, asusta un poco al técnico, según lo manifestó, a la vez dejó claro que Panamá irá al Mundial a "dejarlo todo" y "a llegar los más alto posible".



"Panamá no sabe lo que es jugar un Mundial, cumplimos con ese sueño, ahora las cosas se ponen cuesta arriba, es hasta tenebroso, duro y asustador", señaló.



Pero a pesar de lo asustador, Gómez aseguró: "Panamá no sabe lo que es ir a un Mundial, pero si nos dan papaya (la oportunidad) y hay que ganarle a alguien se le gana".



"El jugador panameño tiene un característica importante, nada le asusta. Puede estar un estadio lleno de ingleses cantando y eso no los asusta. Lo único que atemoriza al jugador panameño es el resultado de su trabajo", comentó