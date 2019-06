"Bolillo" Gómez dice que no ha visto "entusiasmo" en Brasil en la Copa América

"Realmente sí me sorprendió que cuando juega Brasil ni se llena. Vi que no hay mucho entusiasmo, esta es mi décima Copa América. Cuando uno va a la Copa América es todo el país con publicidad, motivación y aquí no vi mucha motivación", consideró el veterano preparador colombiano.



Respecto a los estadios, 'Bolillo' opinó que son "espectaculares" y en cuanto al estado del césped, dijo lo campos tenían "un poquito de sufrimiento" pero fueron "buenas también".