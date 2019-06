El Bayern da las gracias a James al confirmar oficialmente su marcha

"Le agradezco a James en nombre del FC Bayern por dos años de éxito. Con él ganamos dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania y en la temporada pasada alcanzamos la semifinal de la Liga de Campeones", dijo el presidente del Consejo Directivo del Club, Karlheinz Rummenigge.



"Su aporte fue siempre importante. Le deseamos lo mejor para su futuro", agregó.



James, por su parte, agradeció club y los seguidores, en declaraciones citadas por el comunicado de prensa.



"Le doy las gracias al club y a los seguidores que siempre nos apoyaron. Han sido dos años inolvidables. Le deseo al Bayern lo mejor", dijo el jugador.



James Rodríguez -que llegó al Bayern cedido por el Real Madrid- jugó 67 partidos para el Bayern, marcó 15 goles e hizo 20 pases para gol.



El Bayern tenía una opción de compra sobre el jugador por valor de 42 millones de euros, pero a petición de James -según dijo Rummenigge en declaraciones de prensa- decidió no hacer uso de ella.



En la última temporada James no logró imponerse como titular, en parte por problemas de lesiones y en parte porque no encontró un lugar en el sistema del entrenador Niko Kovac.