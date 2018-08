Bárcenas, tras su doblete: "Lo podría haber hecho cualquiera"

EFE

El internacional panameño del Real Oviedo, Yoel Bárcenas, no quiso dar demasiada importancia a su actuación el pasado sábado ante el Córdoba, partido en el que se apuntó dos goles y una asistencia, y señaló que "lo podría haber hecho cualquier compañero" y que su entrenador, Juan Antonio Anquela, "valora lo colectivo por encima de lo individual".



El extremo, que se mostró "contento" por su acierto de cara a puerta, destacó que lo importante es "aportar el equipo" y que lo mismo que logró marcar goles él lo consiguió Berjón y lo podía haber hecho Toché, delantero que les acompañó en el ataque.



"Son mis primeros goles con el equipo y los voy a disfrutar, es mi trabajo. Yo voy a hacer mi trabajo, esperar y confiar en seguir por esa misma línea, ayudando al equipo y sumando los máximos puntos posibles", explicó el futbolista.



Bárcenas, que lamentó que las ocasiones no entraran en la primera jornada ante el Extremadura, valoró el "buen juego" del equipo tanto en ese encuentro como en el del pasado sábado, que sirvió para demostrar que los azules "van bien en puntería".



"En este segundo partido tuvimos cinco y metimos cuatro, eso es espectacular, parece que mejor no tener tantas llegadas y meter las que se tengan. Hay que mejorar en defensa, y esas cosas es bueno poder trabajarlas con victorias, y en línea ascendente", analizó el internacional.



El atacante reconoció que sigue en proceso de adaptación en lo que a conocer los movimientos de los compañeros se refiere, y destacó lo bien que se "entiende" con Diegui por esa banda derecha en la que "cada vez engranan mejor" ambos jugadores.



El panameño explicó que la gente de su país le manda mensajes y está contenta con su labor en Europa, y confiesa que "siempre es un orgullo" defender a su país, por lo que aún no se preocupa porque los partidos con Panamá le impidan jugar con el Real Oviedo, un club del que le gustan "el hambre, la mentalidad y el grupo".



Los carbayones entrenaron en sesión vespertina el lunes y volverán al trabajo el martes en el horario habitual (10:00 horas), momento en que continuarán preparando su segundo partido consecutivo fuera de casa, el del sábado ante el Cádiz.