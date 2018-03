Barcelona logra empatar el partido 2-2 ante Sevilla

EFE

online@laestrella.com.pa



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, señaló este sábado tras el 2-2 en el campo del Sevilla, donde Leo Messi salió en la segunda parte y logró el tanto del empate, que si tienes a un futbolista como el argentino "y no juega, claro que tiene mucha importancia".



"Es un jugador decisivo. Hoy no empezaba de inicio y teníamos previsto que jugara en el segundo tiempo para evitar que las molestias que arrastra fueran a peor", señaló el técnico del equipo azulgrana en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Valverde abundó sobre la suplencia de Messi y dijo independientemente del resultado que llevara el partido iba "a jugar en la segunda parte porque lleva dos semanas sin competir", y piensa que "para el miércoles estará", en alusión a la ida de los cuartos de final que disputan en el Camp Nou ante el Roma.



El entrenador barcelonista también destacó que su equipo no se ve "con La Liga ganada" y que "va a competir hasta el final" y ello se comprobó en la "celebración del segundo gol, donde se nota el espíritu del equipo".



Valverde, sobre el final de la Copa del Rey que disputarán el 21 de abril en Madrid ante el Sevilla, subrayó que "este partido es una referencia" y añadió que "es una apuesta de entrada de lo difícil y disputada que será esa final".