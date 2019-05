El Barça cierra el debate: Valverde seguirá como entrenador

"Es un tema cerrado, finiquitado", insistió la misma fuente después de que en la víspera se hubieran disparados los rumores sobre la "inminente destitución" del técnico e incluso se hubieran apuntado los nombres de dos de los aspirantes a sucederle: Ronald Koeman y Roberto Martínez.



La decisión es exclusiva del presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, que ha decidido mantener su apuesta por Valverde frente a la opinión de una parte de su directiva, que fue la que filtró a los medios la supuesta pérdida de confianza en el técnico.



Y además, según insiste el máximo dirigente barcelonista, su postura se ha mantenido inalterable en el tiempo, incluso después de la debacle de Anfield, antes de la final copera y también después de perder ante el Valencia.



El aval dado a Valverde por parte de Leo Messi antes de la final de Copa también es incuestionable y solo Gerard Piqué generó algún tipo de duda: "Hay decisiones que no están en nuestras manos", para aclarar después de que la plantilla desea "la continuidad" de Valverde porque "ha hecho un gran trabajo".



Bartomeu no ha destituido a ningún técnico del primer equipo azulgrana desde que se hizo cargo de la presidencia en enero de 2014 en sustitución de Sandro Rosell, que renunció a su puesto.



Al término de aquella temporada se fue Gerardo 'Tata' Martino, tras perder la Liga en casa ante el Atlético de Madrid, y en el verano de 2017 Luis Enrique Martínez también decidió abandonar su puesto como técnico del Barça, en este caso aduciendo desgaste.



Así que el presidente azulgrana, analítico y que nunca suele tomar decisiones en caliente, ha decidido confiar en Valverde y planificar el próximo curso con el técnico azulgrana, un entrenador que ha dado al Barça dos Ligas, una Copa y una Supercopa de España desde que llegó a la entidad.



Pero antes quedarán muchas cosas para solventar. Especialmente la relación entre la dirección técnica, capitaneada por Pep Segura, y el entrenador.



Hasta ahora, Valverde había respetado decisiones discutibles procedentes de la dirección técnica, especialmente en lo referente a fichajes, el último verano fue la llegada de Malcom, en el mercado invernal la marcha de Munir y el fichaje de Boateng, en el pasado la contratación de Yerry Mina, cuando la petición del técnico fue la de Iñigo Martínez.



Las reuniones se suceden y se multiplicarán estos días en las oficinas del Camp Nou y lejos de los ojos de los informadores. La prioridad de la entidad es elaborar una lista de salidas antes de acometer la de altas.



Salidas para cuadrar los números y tener más músculo en el mercado, aunque el club se está encontrando con la negativa de algunos futbolistas, como por ejemplo Samuel Umtiti o Ivan Rakitic, reacios a abandonar el Barça.



Bartomeu, que se mantendrá al frente del club hasta junio de 2021 y no puede presentarse a la reelección, tiene la pretensión de ligar su futuro con el de Valverde, aunque en el fútbol, dos años son toda una vida.