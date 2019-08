El Barça ha acelerado para hacerse con Neymar, según "RMC Sport"

EFE





La negociación entre el París Saint-Germain (PSG) y el Barcelona en torno a Neymar se ha acelerado en los últimos días y el club parisino habría aceptado incluir a un jugador en el trato, indicó este domingo el canal francés "RMC Sport".



Pese a los rumores que apuntan que el Real Madrid está mejor posicionado para hacerse con el delantero brasileño, el Barça mantiene su interés por el futbolista y sus respectivas directivas se reunieron "hace días", añadió.



Según "RMC Sport", el jugador que podría completar el acuerdo económico podría ser el brasileño Philippe Coutinho.



El canal indicó que el club parisino todavía piensa en fichar al argentino Paulo Dybala, a un portero y un lateral, por lo que el dinero que le aportara la salida de Neymar ayudaría a cerrar esas operaciones.



A la espera de un hipotético acuerdo sobre su salida, la situación deportiva de Neymar está congelada.



El brasileño no fue convocado para el partido de este domingo contra el Nîmes, el primero del PSG de la temporada (3-0), en una decisión en la que también influyó el no haberse recuperado totalmente de su lesión.



El técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel, admitió en una entrevista en "Canal Football Club" que reemplazarlo por alguien capaz de hacer lo mismo será complicado.



"¿Tengo noticias sobre el futuro de Neymar? ¡No! Es un jugador súper decisivo. Ha sido súper decisivo para nosotros. Si lo perdemos, puede que yo no duerma demasiado bien en casa", añadió el entrenador.