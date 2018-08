Asociación Palestina de Fútbol ve "absurda" sanción de FIFA a su presidente

EFE

La Asociación Palestina de Fútbol se mostró sorprendida por la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de sancionar a su presidente, Yibril Rayoub, al que suspendió doce meses de sus funciones e impuso una multa de 20.000 francos suizos por incitar al odio y la violencia.



La entidad palestina expresó en un comunicado "su gran sorpresa" por la decisión, que consideró "desproporcionada, absurda y sin pruebas", lamentó haberse enterado de esta por los medios de comunicación y denunció no haber recibido previamente una notificación oficial.



La asociación añadió que la FIFA "basó su veredicto" en las denuncias "de grupos de interés", entre los que señala la Asociación de Fútbol de Israel y "un grupo de colonos extremistas que residen, ilegalmente, en los territorios ocupados palestinos".



Según informó este viernes la Federación Internacional de Fútbol en un comunicado, en unas declaraciones previas al partido amistoso previsto para el pasado 9 de junio en Jerusalén entre Israel y Argentina, que finalmente se anuló, Rayoub incitó a los aficionados a quemar camisetas y fotografías de Lionel Messi, una acusación que la asociación palestina rechaza.



La entidad aclaró en su nota que "reafirma su compromiso con la ley y el procedimiento" de la FIFA, pero agrega que recurrirá la sanción "hasta la última instancia legal posible".



La suspensión que se ha impuesto a Rayoub implica la prohibición de participar en cualquier partido o competición que se celebre durante el período de 12 meses que se aplica de sanción, y no podrá asistir en ningún acto oficial, lo que incluye tomar parte en actividades mediáticas en los estadios y en sus inmediaciones los días de partido.



A principios de junio, Argentina canceló el partido amistoso de su selección contra Israel, tras una intensa campaña palestina encabezada por Rayoub, que pidió a los futbolistas argentinos que no disputaran el encuentro porque "normalizaba" la ocupación israelí de Jerusalén Este, a pesar de que el partido se iba a jugar en el oeste de la ciudad.



Antes de su suspensión, la campaña de boicot se disparó con llamamientos al jugador Lionel Messi, fotos del equipo argentino manchadas de sangre y montajes y memes acusándole de colaborar con la ocupación israelí. Además, según fuentes argentinas, hubo amenazas a las familias de los futbolistas si estos jugaban.



Tras la cancelación, la ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Reguev, aseguró que la razón por la que Argentina suspendió el amistoso era por "amenazas de muerte terroristas" contra Messi y su familia.



"No os confundáis, no es una actividad del BDS", dijo Reguev refiriéndose al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, que promueve estas acciones hasta que acabe la ocupación de los territorios palestinos, sino que según la ministra, la campaña a la que estuvo expuesta Argentina formaba parte de "un nuevo tipo de terrorismo".