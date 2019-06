Argentinos y colombianos dejan de lado la rivalidad y se unen en la previa

EFE





Los hinchas argentinos y colombianos dejaron por un momento de lado la rivalidad futbolística y compartieron juntos la previa del partido de esta noche que enfrentará a la Albiceleste y a la Tricolor en la jornada inaugural del Grupo B de la Copa América.



Los simpatizantes de ambos países aprovecharon que el partido comienza a las 19.00 local (22.00 GMT) y durante la mañana recorriendo el Pelourinho, barrio histórico de Salvador.



Allí bailaron al ritmo de la batucada Tambores e Cores y se fotografiaron, entre ellos, y con los músicos.



Los colombianos, como siempre, vestían la equipación de su selección.



Los argentinos, en cambio, llevaban diversas camisetas. Algunos tenían la de la Albiceleste, otros la de clubes como Boca Juniors, River Plate, Racing Club y Tigre.



Luego, por la tarde, la fiesta se trasladó a la entrada del Arena Fonte Nova, estadio que albergará el partido.



Los colombianos eran mayoría. "Volveremos, volveremos. Volveremos otra vez, a ganarles cinco a cero, como en el 93", gritaron cientos de gargantas, una y otra vez, mientras los argentinos escuchaban sonriendo, irónicamente. Otros optaban por pitar a sus rivales, pero con alegría.



"Un minuto de silencio, para Colombia que está muerto", respondieron los hinchas albicelestes, que luego entonaron el histórico: "Argentina, Argentina, Argentina, Argentina".



Los colombianos no tardaron en responder, y al mismo ritmo cantaron: "Cinco a cero, cinco a cero, cinco a cero".



Pese a la rivalidad en las canciones, colombianos y argentinos compartieron bebidas, en su mayoría alcohólicas, y se fotografiaron juntos.



Entres los simpatizantes de la Tricolor se destacó un grupo de amigos, que tenía un enorme muñeco inflable con la camiseta de Colombia.



"Somos un grupo de cinco amigos. A él, el quinto, Felipe Sierra, no lo dejó venir la novia a Brasil porque es muy infiel. Venimos con la expectativa de repetir el 5 a 0, desde Bogotá hasta Brasil", dijo a Efe Sebastián, que está en Salvador junto a sus amigos Juan Camilo, Sergio y Manuel.



"Él quería venir, pero la novia le dijo: 'Usted de Bogotá no me sale'. Es muy infiel. Prefirió a una mujer antes que a sus amigos, antes que a la selección", añadió, entre risas, Sebastián.



Otros que llaman la atención son Dayan y Santiago. Son novios. Ella es colombiana, él es argentino.



"Nos conocimos hace un año, más o menos. Es la primera vez que vamos a la cancha juntos y la primera vez acá en Brasil", dijo a Efe Dayan.



"Ya quedamos con que después del partido nos amigamos otra vez, pero cuando entramos a la cancha nos separamos. Acá estamos juntos porque no nos queremos separar", añadió con humor Santiago, que reveló que luego ella lo acompañará a él a ver los partidos ante Paraguay y Catar.



Nicolás Torres, de 29 años, aguardaba en la entrada del estadio rodeado de colombianos, que cantaban felices.



"Por ahora todo bien, no sé dentro de un rato, hay muchos más colombianos que argentinos, por ahora estamos conviviendo normal", dijo a Efe.



En las inmediaciones del estadio también estaba Chiara, una brasileña atípica.



"Soy brasilera e hincho por Argentina. Me hizo de Argentina mi esposo, a él le empezó a gustar", dijo a Efe Chiara, que vestía la camiseta de la Albiceleste y llevaba en sus manos un muñeco con la ropa de la selección argentina.



En las horas previas al partido entre Argentina y Colombia, la policía local miraba desde lejos como los hinchas de ambos países compartían la alegría de estar siguiendo a sus selecciones en una Copa América.



Esta tarde, a las 19.00 local (22.00 GMT), saltarán al campo los jugadores. Ellos sí jugarán con la fiereza, la competitividad y la ferocidad que, por suerte, los hinchas no demostraron.