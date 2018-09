Aníbal Godoy reconoce la responsabilidad de jugar como volante de marca

EFE

El centrocampista panameño Aníbal Godoy reconoce la alta dificultad de tomar la posición de volante de marca, anteriormente ocupada por Gabriel Gómez, aunque reconoce que es un trabajo que ha hecho en su club y sabe como cumplirlo.



"El profe Gary me ha dado la confianza en este partido de jugar en esa posición de volante de marca o cinco, siempre es difícil de tratar de cubrir ese puesto que ha dejado (Gabriel) 'Gavilán' Gómez, creo que será difícil, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera", indicó el jugador después del entrenamiento.



"He jugado esa posición en mi club. No es nuevo, ni nada distinto que no pueda hacer", agregó.



Godoy, uno de los mundialistas de Rusia y que siguen en el nuevo proceso, reconoce la responsabilidad de ser guía de los jugadores nuevos que debutan en el seleccionado.



"Trataré de ser ese líder positivo dentro y fuera de la cancha, hay compañeros que no están aquí y vendrán para los próximos partidos, ellos también serán líderes para los que vienen creciendo, igual es una satisfacción estar aquí y dar el máximo nivel para la selección", apuntó el exjugador del Godoy Cruz argentino.



El centrocampista destacó la cohesión del grupo, la dinámica y disposición en este nuevo proceso.



"La dinámica y disposición del grupo siempre ha sido buena, siempre tratamos de dar lo mejor. Tratamos de enfocarnos a lo que quiere el profe Gary, tiene nuevas ideas y cada técnico tiene ideas distintas y nosotros debemos acoplarnos a eso", comentó.



Godoy señaló que el trabajo es fuerte, pero igual se juega a ese nivel los partidos, y más contra un rival como Venezuela.



"Siempre son partidos difíciles y a gran intensidad, intentaremos en este nuevo proceso hacerlo de la mejor manera, para darle confianza a esos jugadores nuevos, que sientan que han jugado muchos partidos con las selección", expresó.