Américo Gallego: Tengo fe en mi trabajo, Panamá tiene una buena selección

Astrid Chang

astrid.chang@laestrella.com.pa



La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) presentó hoy oficialmente al nuevo técnico de la selección nacional, Américo Rubén Gallego, teniendo en la mira el choque con el onceno de Bermudas, su primer rival al mando de la Roja.

"Vine a Panamá porque tengo mucha fe en mi trabajo. Tenemos una buena selección solo quedan algunos detalles que voy tratar de pulir. Primero me quiero enfocar en Bermudas y sacar todo lo que pueda del rival, en estos momentos no tenemos mucho tiempo para entrenar. Luego veré como se van desarrollando todos los jugadores, posteriormente decidiré con qué equipo voy a jugar en nuestro debut. Me siento confiado porque el cuerpo técnico que está detrás es muy bueno", puntualizó.

El director de 64 años tendrá que preparar a la selección istmeña en menos de un mes, antes del choque con Bermudas en un partidos de ida y vuelta, el 5 y 8 de septiembre.

Actualmente Panamá ocupa el séptimo lugar en el ranking de la Concacaf, lo que temporalmente abre la opción del repechaje para la clasificación del Mundial de Catar 2022.

Para que el sueño mundialista siga vivo, Gallego deberá, antes de junio de 2020, tener su estrategia en la cancha para posicionar a Panamá en la lista de los seis mejores de Concacaf.