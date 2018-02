Alexis Sánchez se vio obligado a aceptar un acuerdo "injusto", dice su agente

El empresario argentino aseguró en una carta difundida en Twitter que Alexis, actualmente en el Manchester United, no ha cometido ningún delito, aunque tras consultarlo con sus asesores se decidió aceptar el pacto propuesto por la Fiscalía española para "evitar injusticias mayores".

En el acuerdo de conformidad suscrito con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Alexis acepta haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el FC Barcelona.



El futbolista, que declaró como investigado ante el juez el 16 de enero de 2017 por videoconferencia desde Londres, acepta ahora sendas condenas de ocho meses de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública, si bien la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan que la sentencia rechace su ingreso en prisión si no vuelve a delinquir en los próximos dos años.



Asimismo, deberá pagar una multa de 590.065 euros que se suma a los 1.487.511 euros que devolvió a la Hacienda española en diciembre de 2016, correspondiente al dinero defraudado más los intereses.



Su representante destacó hoy que más de una treintena de futbolistas profesionales, muchos de ellos del FC Barcelona y el Real Madrid, han enfrentado procesos judiciales similares en los últimos años debido a fórmulas en los pagos establecidas por los clubes.



"Los supuestos delitos cometidos son formas de contratación que se han utilizado durante mucho tiempo y por infinidad de jugadores en acuerdo y coordinación con los clubes más prestigiosos de España y utilizando una forma de tributar legítima, tácita y expresamente admitida por la propia Hacienda de España en el pasado", sostuvo.



Felicevich señaló que posteriormente la Fiscalía "ha elegido a su criterio a qué jugadores acusar" y ha ejercido "amenazas y presión pública" a través de filtraciones en los medios de comunicación.



"Viendo los calvarios por los que han tenido que pasar compañeros como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, etc., hemos llegado a la conclusión de que es mejor aceptar un acuerdo injusto pero poder pasar página y no seguir siendo objeto de presiones mediáticas y políticas", añadió el representante de Alexis.