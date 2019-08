2-1. Luis Suárez le da el Gamper al Barça en el último suspiro

EFE





Una acrobática volea en el último minuto de partido del uruguayo Luis Suárez dio el 54º Trofeo Joan Gamper al Barcelona, que remontó el tanto inicial del Arsenal (2-1) en un típico choque de pretemporada jugado con poco ritmo y deslucido por el rosario de cambios que hicieron ambos equipos.



Leo Messi habló antes del encuentro, pero no jugó. Tampoco los otros dos sudamericanos que acaban de volver de vacaciones y aún no se han entrenado ni una vez con el grupo, el chileno Arturo Vidal y el brasileño Coutinho. Ni su compatriota Arthur, que solo lleva dos entrenamientos con el equipo.



El lateral hispanodominicano Júnior, que hoy se convirtió en nuevo jugador del Barcelona, se presentó con el resto de caras nuevas en el Camp Nou, antes del choque, pero fue el único fichaje que no jugó un solo minuto. Una agenda demasiado apretada la de hoy para incluir también un partido de fútbol.



Sí lo hicieron De Jong y Griezmann, que empezaron en el once titular. El centrocampista holandés ofreció destellos de su calidad, especialmente en el juego de posición. También Riqui Puig, la nueva perla de la cantera azulgrana, muy activo entre líneas y el único de los locales que disparó a puerta en la primera mitad.



Fue en el minuto 25, un remate flojo y centrado que no puso en apuros a Leno. El Barça dominaba, pero el Arsenal, con su pretemporada más avanzada, no se sentía exigido por el ritmo bajo de revoluciones de los azulgranas.



Además, se adelantaría en su primera ocasión en todo el partido. Un disparo a la media vuelta de Aubameyang, que le ganaba la espalda a Jordi Alba para fusilar a Neto nueve minutos antes del descanso.



Valverde cambió a siete jugadores en el intermedio, y el Barcelona aumentó una marcha más tras la reanudación. Dembélé y Aleñá lo probaron desde la frontal: el tiro del primero se marchó desviado y el del segundo obligó a Leno a desviar el balón a córner.



Una internada por la izquierda de Jordi Alba causaba estragos en la defensa 'gunner', que despejaba el balón en la línea de gol. Y Luis Suárez entraba para jugar la última media hora, lo que obliga a Griezmann a desplazarse a la izquierda.



Los más de 98.000 espectadores que abarrotaban hoy el Camp Nou empezaban, aburridos a reclamar la presencia de Messi, pero el capitán quería ser protagonista hoy con la palabra, no con el balón.



A veinte minutos del final, el Barça lograría el empate, gracias a un gol de propia puerta de Maitland-Niles, que se precipitó en una cesión a Leno que acabó rebasando la línea de gol. Emery se animaría con el rosario de cambio y relevaría a más de medio equipo, pero seguía siendo el Barcelona el dominador.



Luis Suárez, en jugada personal avisaba de lo que vendría después, pero envío su disparo al exterior de la red sobre la salida de Leno.



El Arsenal replicaba con una volea de Xhaka que salió rozando el poste derecho de Ter Stegen. Fue la única ocasión clara del conjunto inglés en la segunda mitad.



Parecía que el trofeo se decidiría en la tanda de penaltis, pero entonces apareció Sergi Roberto para colgarle a Suarez u balón por encima de la defensa inglesa que el uruguayo cazaba a su estilo para batir a Leno y dar el Gamper a su equipo.



- Ficha técnica

2 - Barcelona: Neto (Ter Stegen, min.46); Semedo (Wagué, min.64), Piqué (Todibo, min.46), Umtiti (Lenglet, min,46), Jordi Alba (Miranda, min.63); De Jong (Sergio Busquets, min.46), Rakitic (Sergi Roberto, min.46), Riqui Puig (Aleñá, min.46); Griezmann (Collado, min.78), Carles Pérez (Rafinha, min.46), Dembélé (Luis Suárez, min.63).



1 - Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis (Mustafi, min.86), Monreal (Kolasinac, min.46), Xhaka (Torreira, min.86), Willock (Ceballos, min.70), Mkhitaryan (Martinelli, min.70), Ozil (Saka, min.70), Nelson (Guendouzi, mi.46), Aubameyang (Nketiah, min.86).



Goles: 0-1. Min.36: Aubameyang; 1-1. Min.69: Maitland-Nils (p.p); 2-1. Min.90: Luis Suárez.



Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Wagué (min.67) y Lenglet (min.73).



Incidencias: Partido del 54º Trofeo Joan Gamper, disputado en el Camp Nou ante 98.912 espectadores. Antes del encuentro, se presentó ante la afición la plantilla del Barcelona 2019-2020. El centrocampista holandés Frenkie de Jong fue nombrado MVP del partido a la conclusión del mismo.