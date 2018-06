Top 10 de los jugadores más guapos del Mundial Rusia 2018

Redacción Digital La Estrella

Las 32 selecciones ya se vieron en la cancha disputando para avanzar a los octavos de finales del Mundial de Rusia.

El fútbol que apasiona tanto a hombre como mujeres, es una mezcla de emociones, ver como dominan ese balón, la rapidez y táctica para anotar ese gol en la red.

Aunque algunas féminas no se enfocan tanto en el juego, si no también en dar ese mirada de más en algunos jugadores que generan gran atracción, no solo por su talento en la cancha, sino por otras cualidades.

Por eso dejamos una lista de los 10 jugadores que han cautivado en está fiesta mundialista.

Roman Buerki: Arquero de la selección de Suiza y del Borussia Dortmund, mide 1.88 m y tiene 27 años.

Yoshinori Mutō: Delantero de la selección de Japón mide 1.78 m , y tiene 25 años.

Alisson Becker: Portero de Brasil y del equipo italiano Roma, mide 1.93 m y tiene 25 años.

Mariusz Stępiński: Juega con la selección de Polonia, mide 1.83m y cuenta con 23 años.

Remo Freuler: Futbolista suizo actualmente juega como centrocampista de Atalanta B.C, equipo italiano, tiene 26 años y mide 1.81 m.

Nacho Fernández: Jugador de la selección de España y defensa Real Madrid. con 28 años y mide 1.80 m.

Radamel Falcao: Delantero de la selección de Colombia y juega en el club AS Monaco de la League 1, con 32 años y mide 1.77m.

Gabriel Gómez: Centrocampista de la selección de Panamá y del club colombiano Atlético Bucaramanga, tiene 34 años y mide 1.83 m.

Mehdi Taremi: Delantero de la selección de Irán y del club Al-Gharafa, de la Liga de Catar, mide 1,87m y tiene 25 años.

Gerard Pique: Defensa de la selección de España y del Barcelona, con 31 años y altura de 1,94 m.

James Rodríguez: Jugador colombiano, centrocampista en el Bayern Múnich, con 26 años y altura de 1,80. m.