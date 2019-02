Torneo de boxeo para cupos de 18º JP, 2019

Bienvenido Brown

Dos Notas sueltas. N°1) Si hay algo jocoso que caracteriza a Franz Wever, ‘SG' de la Asamblea Legislativa, para adquirir cobertura en los diarios, es decir cosas fuera de lo esperado. Seguro recordarán ese gesto que le dio el apodo permanente de ‘Bragueta Wever', dicho primero en este espacio. Con las acciones con ‘olor' a pura política antes de las elecciones presidenciales de mayo, han desempolvado de la Fiscalía Anticorrupción algunos de los casos del 2010 del pago de indemnizaciones de los buses ‘diablos rojos' que fueron sacados de circulación. Lo risible fue que Franz dijo a toda boca que la medida que le fue impuesta de país por cárcel: ‘Es buena porque ya estoy cansado de viajar, 53 países, cuatro continentes. Así no puedo ir a ningún lado a seguir gastando plata'. Lo que se le ha olvidado a Franz Wever es que preside la Fede-Natación, y el 18° ‘CM' de Natación es del 21-28 de julio 2019, en Gwangju, Corea del Sur, y si su partido, el PRD aunque es favorito en papel, no gana las elecciones, podría ir a El Renacer. Tome nota.

Nota N°2. En la fase final del análisis del TADPAN, que en mi opinión no tiene cabida en los países del ‘tercer mundo' en materia del Deporte Olímpico, y con más razón los de Centroamérica, con un nivel deportivo con pocos atletas de nivel de JCA y del Caribe, de Jean Pierre Ríos López dijo: ‘El COP es quien crea dicho Tribunal, y los miembros de la Comisión de Arbitraje Deportivo son elegidos por el COP, y les dan la facultad de elegir el listado de Árbitros que estarán a disposición para dirimir los conflictos que surjan en la comunidad deportiva panameña. Con respecto al financiamiento, el reglamento de procedimiento aplicado en el TADPAN en el Capítulo VI en su artículo 54 establece que el costo del arbitraje, comprende entre otro, los honorarios y gastos del árbitro o árbitros, los honorarios de los peritos y gastos de las partes, si los hubiese, los honorarios de los abogados asesores y los gastos normales en que hubiera las partes para su defensa, así como los de administración y los que establezca el CAD. Se observa que en este artículo no menciona el método de pago de los miembros del CAD, pero si costo del proceso de arbitraje, honorarios de los árbitros, etc. Termino diciendo que es evidente que se trata de una ‘estafa' legalizada a Fed. y Aso. Deportivas, que no tienen coliseos, fondos para funcionar, etc., y viven pidiendo ‘dinero' a Pandeportes. Tema de hoy. La Confederación Americana de Boxeo, (AMBC) que preside Osvaldo Bisbal de Argentina, con el aval de el cuestionado presidente de la AIBA por el COI, Gabur Rahinov de Uzbekistán, avaló el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, de escenario clasificatorio de ambos, sexos para los 18° JP, Lima, Perú 2019, del 2 al 11 de abril de 2019. En la división de las damas se peleará en 5 categorías, 48-51 kilos, 57, 60, 69 y 75 kilos. En cuanto a los hombres, se menciona 8 categorías, 48-52 kilos, 57, 63, 69, 75, 81, 97 , y +91 kilos. Si algo preocupa, es la situación convulsionada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, que insisten en mantenerse en el poder, lo que ha ocasionado centenares de muertos. A esto se suma el problema de Venezuela con su Nicolás Maduro. En cuanto al Boxeo Olímpico de Panamá, que pese a su fracaso, lo sigue ‘dirigiendo' Tomás Cianca, con un puñado de colegas médicos. No hay respuesta de Pandeportes de las denuncias del exfiscal Mario Chan Rojas, de malos manejos de fondos. Enhorabuena, y ojalá es en serio, que el Sr. Contralor ha dicho que todas las Fed. y Aso. Dep. que reciben fondos de Pandeportes, tienen que presentar un informe detallado. En el Torneo de Nicaragua, participará la ‘superestrella' de Cianca y Madurito Amado, Atheyna Bylon, en los 69 kilos, y Elisa Williams en los 60 kilos. En el ‘CM' de Boxeo Femenino, celebrado en Nueva Delhi, India del 15 al 24 de Nov. 2018, ninguna llegó a ‘SF'. Bylon ganó su 1er. combate, y perdió en 1/8 de Finales contra Lovlina Borgohan de India. También perdió Williams. Bylon ganó presea de oro en los Juegos Odesur 2018, pero no participó en los 23° JCC, Barranquilla 2019. En los mencionados Juegos, Esther Williams ganó medalla de plata en los 60 kilos. La rama masculina fue un fracaso, no pudieron sobrevivir, como es costumbre, con una de las dos de bronce que otorga el tercer lugar. Ojalá llegue a mis manos la lista de boxeadores masculinos que irán al Torneo Clasificatorio de Managua, en busca de una plaza para estar en los 18° JP. Entristece que el boxeo haya tenido grandes campeones, y en la actualidad está en tan bajo nivel, que lo que sobran son dudas para clasificar para los JP. Tampoco debemos olvidar que pese a la fortuna que se gastó en Atheyna Bylon, no clasificó para los 31° JO de Verano, Brasil, 2016, y asistió por la vía del ‘Wild-Card'.