Una pelea movida entre la controversia

Desde que se pactó la revancha entre Saúl ‘Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, la controversia ha estado presente.

De la suspensión al mexicano, pasando por los insultos entre las esquinas, ahora llega hasta la marca de los guantes que se utilizarán en el combate por la corona de las 160 libras el 15 de septiembre en Las Vegas.

El equipo de trabajo de Golovkin pidió a la Comisión Atlética de Nevada que no permita la utilización de guantes marca ‘No Boxing, No Life', de fabricación mexicana, que forman parte de un proyecto personal del entrenador Eddy Reynoso, y que ya han sido utilizados en algunos eventos locales, tanto profesionales como aficionados.

La esquina de Golovkin argumentó que estos guantes nunca se han utilizado en una función de boxeo de alto perfil; además, que solo Álvarez sería quien los usaría.

Un grupo de especialistas de la Comisión de Nevada examinó los guantes, concluyendo que eran de los mejores vistos en ‘muchos años'.

A pesar del dictamen, la Comisión decidió no permitirle al mexicano utilizar los guantes, recrudeciendo la controversia previa al pleito.

La protesta del entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, se considera un asalto ganado fuera del ring para el invicto campeón mundial.

‘Solo queremos que los guantes que se utilicen el 15 de septiembre sean los correctos, son una parte decisiva en una pelea y estos no se han usado oficialmente, esto no tiene nada que ver con que los guantes se hayan construido en México. Simplemente, esos guantes no han sido probados', sentenció el entrenador.

A menos de dos semanas de la pelea, la tensión en ambas esquinas es mucho mayor de la que hubo en el primer combate, misma que no parece precisamente un producto de la publicidad y el mercadeo de este mega combate.

De la esquina de ‘Canelo', se han multiplicado las voces de reproche por la decisión de la Comisión de Nevada; mientras ambas partes afinan sus estrategias.