Golovkin, el favorito; 'Canelo' Álvarez en el rol del que rompe pronósticos

Esta pelea a 12 asaltos sucede al escándalo que se dio hace un año cuando Golovkin se impuso, a juicio de los expertos pero no de los jueces, lo que derivó en nulidad y allanó el camino para otra cita.



Aquella cita fue declarada con empate en las tarjetas, con un ganador por lado e igualdad en la tercera restante. La puntuación más controvertida la dio Adalaide Byrd, quien vio a 'Canelo' ganador por amplio margen de 118-110.



El estadounidense Dave Moretti vio ganador a Golovkin por apenas 115-113 y su compatriota Don Trella dio empate (114-114).



Meses después, el púgil mexicano achacó al consumo de carne contaminada el positivo de albuterol por el que la Comisión Atlética de Nevada le sancionó durante seis meses.



Tanta polémica alrededor de Golovkin y Álvarez seguramente ha incidido en la insuficiente demanda de entradas a este escenario con capacidad para 20.000 espectadores y con precios que oscilan entre los 500 y los 5.000 dólares.



Aunque los pronósticos y las apuestas en Las Vegas dan como ganador a Golovkin, 'Canelo' Álvarez asegura que está en mejor forma que su rival.



Pero a pesar de tener 36 años, el kazajo, quien es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra, aseguró que está de nuevo en plenitud de forma.



"Toda la espera que he tenido me ha permitido llegar en plenitud de forma y estoy convencido que volveré a ganar cuando el sábado haya finalizado la pelea", aseguró hoy Golovkin, cuya carrera se resume en 38 combates sin derrotas y 34 de ellos por nocáut.



Álvarez, de 28 años, ganó 49 veces, 34 por la vía rápida, empató 2 y perdió una.



Luego de protagonizar peleas estelares con el estadounidense Floyd Mayweather, el puertorriqueño Miguel Cotto, el inglés Amir Khan, el mexicano Julio César Chávez Jr. y el cubano Erislandy Lara, 'Canelo' Álvarez quiere reparar la imagen tras la sanción por dopaje y la inferioridad que mostró en su primera cita con Golovkin.



"Romperé los pronósticos: Le demostraré a Golovkin que su crítica permanente por todo lo que hago llegará a su final y le daré una lección de boxeo y poder con mis puños", destacó.



El mexicano Álvarez, el que más apoyo popular tiene, recibirá la mejor bolsa: 30 millones de dólares, mientras que Golovkin cobrará 20 millones.