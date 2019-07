Consternación por muerte de Whitaker y alabanza unánime a su figura

EFE





La triste noticia de la muerte del excampeón del mundo Pernell "Sweet Pea" Whitaker, atropellado la pasada noche mientras caminaba por las calles de Virginia Beach (Virginia), ha llenado de consternación al boxeo.



Mientras todas las reacciones le dan a la figura de Whitaker, de 55 años, el reconocimiento unánime de ser el mejor púgil defensivo que ha habido en la historia del boxeo.



La policía local anunció esta tarde que el conductor del vehículo que golpeó y causó las heridas mortales a Whitaker, no ha recibido cargos en su contra ni fue arrestado después que permaneció en la escena del accidente y colaboró en todo momento con los agentes que se hicieron cargo del caso.



Las autoridades policiales también informaron que hasta el momento de la investigación no creían que hubiese indicios que las drogas, el alcohol o la velocidad hayan sido un factor en el trágico accidente que le costó la vida a Whitaker.



De acuerdo a las fuentes policiales parece improbable que el conductor reciba cargos criminales en su contra ante lo que ya se considera como un involuntario, pero trágico accidente de tráfico.



Whitaker vivía en el área de Hampton Roads, y allí fue atropellado a las diez de la noche del domingo en una intersección muy transitada.



Los legendarios excampeones del mundo, los estadounidenses Floyd Mayweather Jr. y Roy Jones Jr. fueron los primeros en ofrecer su reacción al conocer la muerte de Whitaker al que calificaron como una de las figuras que más aportó al boxeo.



"Seguir la trayectoria olímpica y profesional de Pernell (Whitaker) confirma las grandes aportaciones que hizo siempre al deporte del boxeo", comentó Jones Jr., gran amigo del fallecido. "Además, en mi caso, su apoyo personal fue siempre muy importante".



Mientras que Mayweather Jr., quien un día antes había compartido con Whitaker una sesión de firmas de autógrafos en Virginia Beach, a través de sus redes sociales expresó la tristeza que le generó conocer el fallecimiento de su amigo.



"R I P campeón, uno de los mejores boxeadores que jamás vi en mi vida", destaca Mayweather Jr., quien fue el que mejor asimiló el estilo defensivo que creó Whitaker.



El excampeón del mundo y ahora promotor de boxeo Oscar de la Hoya, que fue el segundo que pudo vencer a Whitaker como profesional, mostró su tristeza por la pérdida de un púgil que hizo historia y un rival que lo consagró al estrellato, en 1997.



"Fue uno de los rivales más difíciles que tuve que enfrentarme como profesional, pero fuera del cuadrilátero era una gran persona y ser humano", destacó De la Hoya.



El mismo sentir expresó el legendario excampeón mexicano Julio César Chávez, con quien Whitaker también protagonizó una pelea estelar en el Alamodome de San Antonio, el 10 de septiembre de 1993, y que dejó un polémico combate nulo, cuando el púgil estadounidense había dominado la mayoría del combate.



Por su parte, Kathy Duva, la promotora de Main Events, compañía con la que siempre trabajo Whitaker, al tener a su padre Lou Duva como preparador y representante, declaró a través de la cadena de televisión ESPN que se sentía conmocionada.



"Amaba a PW y él me amaba a mí; no había duda", destacó Kathy Duva. "Era esta persona que solo estaba cómoda en el cuadrilátero. Tenía debilidades (problemas con las adicciones), pero cuando estaba en el ring, era cuando lograba el control, se sentía feliz y demostraba a todos ser el mejor en lo que hacía".



Desde 1984, Whitaker realizó 46 peleas con marca de 40-4-1-1 y 17 triunfos logrados por la vía del nocaut, siendo un auténtico verdugo para los púgiles latinoamericanos con enfrentamientos estelares ante el puertorriqueño Wilfredo Rivera, a quien venció dos veces.



Pero también fueron púgiles latinoamericanos los que le propinaron las cuatro derrotas que tuvo como profesional y el combate nulo.



Antes de la derrota frente a De la Hoya, Whitaker había perdido el invicto, en 1988, frente al mexicano José Luis Ramírez; la tercera derrota se la propinó el puertorriqueño Félix 'Tito' Trinidad, que comenzaba su brillante carrera y ganó el título del peso welter, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB).



La última pelea de Whitaker, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, dentro del peso ligero, la sufrió el 27 de abril del 2001, cuando se enfrentó al mexicano Carlos Bojorquez y cayó noqueado en el cuarto asalto del combate pactado a 10.