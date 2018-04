'Canelo' Álvarez anuncia que no peleará la revancha ante Golovkin

EFE

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, excampeón mundial superwélter y mediano, anunció este martes que no peleará la revancha contra el kazako Gennady Golovkin que estaba programada para el próximo 5 de mayo en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Álvarez adujo como razón para desistir del combate que posiblemente será suspendido por la Comisión Atlética de Nevada, que investiga los dos positivos que dio por consumo de la sustancia prohibida clembuterol.

El peleador mexicano hizo el anuncio en compañía de su promotor, Óscar De La Hoya y también dio a conocer las actuaciones que tiene previsto implementar respecto a la petición del director ejecutivo de la Comisión de Nevada, Bob Bennett, quien pidió un período de suspensión para 'Canelo'.

Junto a Álvarez y De la Hoya también estuvieron presentes en el anuncio el presidente de la compañía Golden Boy Promotions, Eric Gómez, su abogado Ricardo Cestero así como el doctor Miguel Ángel Nazul.

El primero en tomar la palabra fue Gómez, quien adelantó que la revancha ante Golovkin, el invicto campeón mundial del peso mediano, no podría realizarse ante la falta de tiempo real para hacer una buena promoción del combate.

"Vamos a cancelar la revancha planeada con Gennady Golovkin el 5 de mayo", adelantó Gómez. "En este momento hay una audiencia para el próximo 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo material para promover la pelea".

Gómez adelantó que el combate podría ser reprogramado para agosto o septiembre de acuerdo a lo que defina la comisión de Nevada. Álvarez, de 26 años, dio positivo por dopaje tras las dos pruebas sorpresa que le hicieron los pasados días 17 y 20 de febrero, mientras se entrenaba en su natal Guadalajara.

Las mismas dieron positivo por consumo de clembuterol con niveles de 0,8 y 0,06 p/ml, aunque la explicación del séquito de Álvarez fue que eran debido al consumo de carne que estaba contaminada. Desde entonces, ha presentado pruebas negativas en al menos cuatro análisis que se han hecho públicos.

"Quiero agradecerles el apoyo a todos durante estos momentos", manifestó Álvarez. "Jamás ensuciaría mi carrera, estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que he hecho en toda mi carrera, y nunca he ingerido ninguna sustancia ilícita".

Pero el excampeón mexicano se enfrenta a una suspensión de al menos un año, que puede reducirse a la mitad si acepta su culpabilidad, lo que lo haría elegible para un enfrentamiento ante Golovkin en septiembre.

No se conoció de inmediato si los acuerdos de esta primera pelea serán honrados o si habrá que renegociar. "Lamento que haya dudas hacia mi carrera, quiero ofrecer una disculpa por todos los inconvenientes que esto ha traído a HBO, MGM, Value, Tecate y Hennessy, a los medios y a los aficionados", agregó 'Canelo'.

El excampeón mexicano reiteró su "inocencia", pero a la vez reconoció que se encontraba ante la realidad de una posible suspensión a la que tendría que hacer frente. "Aún no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho", añadió Álvarez.

"La revancha tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea tan dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo". Además, Álvarez adelantó que acatará lo que defina la Comisión de Nevada, convirtiendo la vista disciplinaria en el anuncio de las sanciones.

"Me pesa mucho que por la manera como se ha manejado el asunto mi nombre se vea manchado", admitió Álvarez. "Tendré que tomar precauciones para mi futuro. Soy un peleador limpio.

Estoy tranquilo y con la frente en alto. Acataré todo lo que diga la Comisión de Nevada". El púgil adelantó que se someterá a los análisis que le exija la Comisión de Nevada para limpiar su nombre e insistió que nunca ha ingerido sustancias para mejorar el rendimiento como boxeador.

"He informado a las autoridades de la Comisión que estoy dispuesto a hacer todos los exámenes necesarios para aclarar la situación, demostrar que soy un boxeador limpio, que nunca he ingerido una sustancia ilícita porque respeto mi deporte y respeto lo que he hecho en mi carrera", subrayó Álvarez.

Por su parte, De la Hoya agradeció a Álvarez por su honestidad y reiteró que es un púgil limpio. "Gracias 'Canelo' por tus palabras honestas y tu sinceridad", destacó el promotor.