Yanquis hacen oficial adquisición de McCutchen en traspaso con Gigantes

Los Bombarderos del Bronx, que luchan por conseguir el pase a los playoffs de la Liga Americana, dieron a los Gigantes por McCutchen a dos jóvenes talentos dominicanos, el jugador de cuadro Abiatal Avelino y al derecho Juan De Paula.



Los Gigantes además acordaron enviar a Los Yanquis 1,2 millones de dólares para cubrir menos de la mitad de los más de 2,45 millones de dólares restantes del salario de 14,75 millones de McCutchen.



El pelotero puede optar por la agencia libre al final de la temporada.



McCutchen batea para .255 con 15 cuadrangulares, 55 carreras impulsadas y 13 robos de base en su primera campaña con los Gigantes.



Su promedio de .357 con corredores solo es superado por Aaron Judge (.398) y Aaron Hicks (.365) entre los bates de Yanquis.



El jardinero fue elegido cinco veces al Juego de Estrellas como miembro de los Piratas de Pittsburgh y recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2013.



El dominicano Avelino, de 23 años, bateaba para .287 con 15 jonrones, 66 carreras remolcadas y 25 robos de base como pelotero de Triple A y Doble A. Fue considerado el vigésimo tercer mejor prospecto de los Yanquis por MLB.com.



Su compatriota De Paula es un abridor de 20 años que se ha visto bien en el montículo con Staten Island, con marca de 2-2 y efectividad de 1.71 y casi un ponche por entrada.



La MLB.com lo colocó en la posición 26 de la clasificación de las mejores promesas de los Yanquis.



McCutchen, de 31 años, ha jugado en el jardín derecho de manera regular con los Gigantes desde que llegó procedente de Pittsburgh al final de la temporada pasada.



El nuevo jugador de los Yanquis podría ocupar ese lugar con los Bombarderos del Bronx, que no han contado con Judge desde que sufriera una fractura de muñeca al recibir un pelotazo a finales de julio.



Los Yanquis originalmente pronosticaron que Judge regresaría en tres semanas, pero el jardinero estrella aún no ha podido apretar el bate en una recuperación frustrante y lenta para el pelotero y el equipo, que ha perdido terreno en su lucha con los Medias Rojas de Boston para conseguir el título de la División Este del Joven Circuito.



Los Yanquis poseen la segunda mejor marca de las mayores, pero se encuentran a 8,5 juegos debajo de los Medias Rojas, que tienen la mejor de las Grandes Ligas.



En otros traspasos de la jornada, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que han adquirido al relevista veterano Ryan Madson desde los Nacionales de Washington a cambio del diestro de liga menor Andrew Istler.



Madson, de 38 años, se ha sometido a dos cirugías Tommy John en su carrera y ha sido inhabilitado dos veces esta temporada por dolencias en el pecho y la espalda.



No obstante, Madson fue campeón de la Serie Mundial con los Filis de Filadelfia y Reales de Kansas City y ha conseguido marca de 4-1 con efectividad de 2.85 en 46 partidos de la fase final.



Madson recibirá 1,3 millón de dólares, aproximadamente, en lo que resta de la temporada y será agente libre cuando concluya la competición.



Después de tres temporadas efectivas como preparador de mesa, Madson tiene promedio de carreras limpias de 5.28 este año.



Mientras que los Rockies de Colorado adquirieron al receptor Drew Butera desde los Reales a cambio del zurdo de liga menor Jerry Vasto.



Butera, de 35 años, tuvo promedio de .188 con 11 carreras anotadas, nueve dobles, dos cuadrangulares, 18 remolcadas y 13 bases por bolas en 51 partidos por los Reales desde que comenzó la temporada.