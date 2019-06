Someten al expelotero dominicano David Ortiz a una segunda operación

EFE





El expelotero de las Grandes Ligas David Ortiz, herido de bala en Santo Domingo, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica la noche pasada, esta vez en el Hospital General de Massachusetts, informó hoy su esposa Tiffany.



"David llegó al Hospital General de Massachusetts anoche y se sometió a una segunda cirugía exitosa", indicó su esposa en una declaración emitida este martes.



"Está estable, despierto y descansando cómodamente en la unidad de cuidados intensivos, donde se espera que permanezca durante los próximos días", añadió.



El jefe de cirugía en el Centro Médico Tufts de Boston, Horacio Hojman, dijo a los medios que "si no hay hemorragias ni infecciones, Ortiz podría recuperar su salud normal en poco tiempo, uno o dos meses".



"Pero si hay una infección u otro tipo de complicaciones, podemos hablar de varios meses", añadió.



La segunda intervención duró hasta la una de la madrugada de este martes según el portavoz de Ortiz, Leo López, quien añadió que el exdeportista, de 43 años, permanecerá bajo observación durante 48 horas "por si aparece un sangrado o una situación no deseada".



El exbeisbolista de los Medias Rojas de Boston fue herido de bala en la espalda el domingo en el club nocturno "Dial Bar and Lounge", de la capital dominicana, cuando estaba en compañía de su representante de prensa, Jhoel López, quien también resultó herido.



Tras el incidente en la Avenida Venezuela de Santo Domingo del Este, el exdeportista fue sometido a una primera intervención por un equipo de cirujanos encabezado por Abel González.



Los médicos operaron a Ortiz durante seis horas reparando el daño hecho por la bala en los intestinos y el hígado y extirpándole la vesícula biliar.



Una vez que su condición se estabilizó, Ortiz, conocido como 'Big Papi', fue trasladado a Boston en un avión ambulancia enviado por los Medias Rojas.



En declaraciones a la cadena de televisión ESPN, López dijo que Ortiz está alerta, ha hablado con su familia "y hasta esbozó una sonrisa".



En la República Dominicana las autoridades han detenido a un hombre identificado como Eddy Vladimir Féliz García, de 25 años, quien supuestamente condujo la motocicleta usada para huir del lugar del incidente, y otras cinco personas están siendo investigadas.



El director de la Policía Nacional Dominicana, Ney Aldrin Bautista Almonte, dijo a los medios que el sospechoso fue capturado y golpeado por un grupo de personas en el club.



Se desconocen las causas que motivaron el ataque contra Ortiz, una figura icónica de los Medias Rojas.



El ataque sufrido por Ortiz ha servido para ratificar la proyección de "héroe" que tiene tanto en República Dominicana, su país natal, como en Estados Unidos, donde siempre ha estado unido a las causas en favor de los más necesitados y de ayuda a las minorías.