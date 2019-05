Rubén Rivera anuncia su retiro del béisbol, tras 24 años de carrera

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



Rubén Rivera reveló que será el final de su carrera al culminar la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Durante una conferencia de prensa, previa al tercer partido de la serie del fin de semana entre Aceros del Norte y Los Tigres de Quintana, el veterano pelotero panameño manifestó que se encuentra en “un momento bien difícil para mí porque voy a dejar una de las cosas que más he amado y donde más me he divertido, es bien difícil, la verdad, porque yo esto lo adoro”.

Rivera informó que la decisión es para irse con la frente en alto, “no es por que no pueda, no estoy lesionado, puedo hacerlo todo todavía y es el orgullo que me da, irme bien”, reveló ante los medios el domingo último.

Los Acereros de Monclova, definieron a Rubén en su cuenta de Twitter como “un jugador que ha portado con mucho orgullo nuestra casaca”.

Biografía

Nacido en La Chorrera, arrancó su carrera profesional en las grandes ligas con el equipo Yankees de Nueva York un 3 de septiembre de 1995. En 1997 se trasladó a los Padres de San Diego hasta el nuevo milenio y en 2001 se uniformó de Rojo de Cincinnati, terminando su etapa como ligamayorista en 2002 con Rangers de Texas y Gigantes de San Francisco en 2003, donde culminó su etapa en la pelota estadounidense.

En el 2003, decide jugar pelota profesional en México; fue a a los Piratas de Campeche en 2005, con quienes marcó gran parte de su carrera mexicana en 6 años, alternando en el invierno con los Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán.

Desde la en la temporada 2013, ha militado en distintos equipos del béisbol mexicano, como Rieleros de Aguascalientes en 2014, Diablos Rojos del México y Olmecas de Tabasco en 2015, Pericos de Puebla 2016 y desde el año 2017 juega a los Acereros del Norte.