Las mayores advierten que uso de potenciadores sexuales pueden dar positivo

Las Grandes Ligas, junto con el Sindicato de Jugadores, anunciaron este miércoles que enviaron a todos los peloteros un memorando interno en el que se les advertía de los peligros y riesgos que corrían con la utilización sin control médico de píldoras de mejora de la actividad sexual que podrían incurrir en análisis positivos por dopaje.



El memorando se ha hecho llegar después que al menos dos jugadores dieron positivo a productos que mejoran el rendimiento y están prohibidos por las Grandes Ligas.



Las pruebas antidopaje dieron positivo al serles encontrado en la orina sustancias de productos que no están regulados bajo control médico.



El uso de píldoras de venta libre, que a menudo se compran en estaciones de servicio, prevalece entre los jugadores de béisbol, según múltiples fuentes, lo que ha impulsado a las Grandes Ligas y al Sindicato a advertir a los peloteros de los peligros que corren porque están contaminados y no son seguros.



Además de generar luego acciones disciplinarias si dan positivo en los exámenes antidopaje.



La Grandes Ligas y el Sindicato aconsejan que solo los productos certificados por la Fundación Nacional de las Ciencias (NFS, por sus siglas en inglés), son seguros y no corren peligro de dar positivo.



"Los productos de mejora sexual o mejora masculina presentan un riesgo muy real para los jugadores examinados por drogas", destaca el memorando, "y la alta probabilidad de contaminación o ingredientes no identificados en estos productos subraya la importancia de consumir solo aquellos productos que tienen certificación NSF para el deporte".



Tanto las Grandes Ligas como el Sindicato de Jugadores insisten y aconsejan a los peloteros que si tienen problemas relacionados con el rendimiento sexual los consulten directamente con los profesionales médicos especialistas que serán los que les puedan tratar de manera segura, sin correr ningún riesgo.



Las píldoras de mejora sexual de venta libre son parte de la industria de suplementos no regulada, que se estima en un valor de más de 30.000 millones de dólares al año.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) agregó en julio 10 productos a una lista de más de 250 suplementos de mejora sexual contaminados con sustancias prohibidas como los esteroides anabólicos.