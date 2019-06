Grandes Ligas descartan Asia para apertura 2020 y buscan más juegos en Europa

"Pensamos que probablemente no es el momento adecuado para realizar la apertura en Asia en el 2020", dijo Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, el sábado.



Las mayores iniciaron temporada en Tokio (Japón) por quinta vez en 2019, y su contrato laboral con la asociación de jugadores exigía la apertura de 2020 en Asia.



"Tenemos un personal internacional bastante pequeño", agregó y dijo que "esta fue una jugada muy agresiva para nosotros este año".



Dijo que las Grandes Ligas cuentan con 20 personas de Europa bajo contrato con organizaciones de las mayores.



Manfred agregó que "nos gustaría ver crecer ese número. Obviamente, cuando tienes un jugador europeo, un jugador de un país en particular que está dejando su marca en las Grandes Ligas, genera interés entre la gente de ese país, y eso es muy importante para nosotros".



Manfred se refiere a que esta temporada, además de Tokio y Londres, las Grandes Ligas tuvieron dos series en Monterrey (México).



Este fin de semana, los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston juegan los primeros juegos de Grandes Ligas en Europa en el Olympic Stadium, en Londres.



En el calendario de las mayores se indica que en ese mismo escenario jugarán en junio del próximo año los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.



"Pretendemos tener al menos un juego por temporada de manera continua en Europa", dijo Manfred.



Indicó que "Me alegra de que volveremos el año que viene, y me gustaría volver después del próximo año".



Lo anterior, porque Manfred dijo que el 70 por ciento de las entradas para los juegos de los Yanquis y los Medias Rojas se vendieron en Gran Bretaña y el 30 por ciento en Estados Unidos.



Dijo que los titulares de boletos de temporada de los Medias Rojas compraron un promedio de 5.831 asientos por juego y los compradores de los Yanquis 4.752 durante la preventa.



"Estamos tratando de traer el béisbol al Reino Unido, por lo que el 70% es importante para nosotros", dijo.



"Ese 30% es nuestra base de aficionados más leales y dedicados, y el hecho de que esas personas quieran viajar desde Nueva York o Boston para ver un juego de los Yanquis y los Medias Rojas, no son malas noticias para nosotros".



Pero agregó que los intereses de las mayores están centradas en jugar en otras ciudades de Europa, aunque de momento no indicó cuáles serían esas ciudades.



Tratando de evadir la pregunta sobre cuáles son esas ciudades, el comisionado indicó que "estamos realmente en una etapa muy temprana. Lo importante de cualquier ciudad son las instalaciones", dijo.



"Mucha gente dirá que puede construir un estadio de béisbol, pero hasta que piense si una instalación en particular se puede configurar para el béisbol, es prematuro ingresar a otras ciudades".



Como ejemplo indicó que "jugar en Europa nos presenta desafíos que la NFL no tiene", dijo Manfred.



Agregó que "es mucho más fácil (para la NFL) jugar en un estadio de soccer, pero eso es prácticamente imposible para nosotros. Por lo tanto, tenemos desafíos adicionales".



La NFL ha jugado partidos de temporada regular anualmente en Londres desde 2007, y la NBA desde 2011. La NHL abrió su temporada 2007-08 en el O2 Arena de Londres, pero no ha regresado.